رومان كريكليا يدافع عن لقبه العالمي ضدّ فرانشيسكو شاجا

في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 12، سيسعى البطل الأوكراني غير المهزوم 5-0 في "ون"، للحفاظ على الحزام الذهبي حول خصره لكنه سيواجه منافسا لديه ثقة عالية في قدراته.

المهاجم الألباني الإيطالي حقق فوزه الأول في شباط/ فبراير على حساب الروماني أندري ستويكا، ليحصل على فرصة المنافسة على لقب "ون" العالمي في الكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الثقيل. شاجا، 27 عاما، سيكون متحمسًا ليحدث مفاجأة كبرى أمام الجماهير في استاد لومبيني الأسطوري للملاكمة.

الحدث الضخم يتضمن أيضا معركة حامية في فنون القتال المختلطة لوزن الريشة بين المصنفين الثاني والخامس غاري تونون وشامل غسانوف.

عانى الأمريكي تونون من الخسارة الأولى والوحيدة في مسيرته المهنية في فنون القتال المختلطة بسقوطه بالضربة القاضية أمام تان لي في تحدي لقب وزن الريشة العالمي في آذار/مارس 2022.

لكن أيقونة المصارعة انتعش بفوزه في الجولة الأولى على جوني نونيز في كانون الثاني/ يناير الماضي.

بسجلّ مثالي 7-1 في فنون القتال المختلطة، يمكن أن يحصل "ذا لايون كيلر" على مواجهة أخرى على اللقب العالمي في حال فوزه على غسانوف.

المقاتل الروسي غير المهزوم 13-0، سجل بداية رائعة على المسرح العالمي بانتصار سريع على كيم جاي وونغ في الجولة الأولى من نزالهما في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويبدو "ذا كوبرا" مستعد لمواصلة صعوده السريع في صفوف وزن الريشة.

في نزال قوي بقواعد مواي تاي لوزن الذبابة، يتطلع إلياس محمودي البالغ من العمر 25 عاما لتصحيح مساره في بطولة "ون" عندما يواجه تاجير خليلوف.

النجم الجزائري،المصنف خامسا، في ترتيب مقاتلي الفئة لديه سجل 2-2. تعرض في معركته الأخيرة عام 2021 للهزيمة بقرار الأغلبية أمام التايلاندي مونغكولبيتش بيتشيندي.

من جهته، يرغب الروسي خليلوف في تمديد سلسلة عروضه المميزة. في نزاليه الأخيرين انتصر بالضربة القاضية في الجولة الأولى على حساب بلاك بانثر وشورفا تور.سانغتينوي.

قائمة المعارك المؤكدة لحد الآن لـ ONE Fight Night 12

• رومان كريكليا ضدّ فرانسيسكو شاجا (بطولة العالم للكيك بوكسينغ -الوزن الثقيل)

• غاري تونون ضدّ شامل غسانوف (فنون القتال المختلطة - وزن الريشة)

• إلياس محمودي ضدّ تاجير خليلوف (مواي تاي - وزن الذبابة)

• شيه وي ضدّ يويا واكاماتسو )فنون القتال المختلطة- وزن الذبابة)

• والتر جونكالفيس ضد بانما دوجي (فنون القتال المختلطة - وزن الذبابة)

• تامي موسوميشي ضد أماندا ألكين (مصارعة الإخضاع - وزن القشّة)

