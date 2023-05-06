رودتانغ يفوز على إدغار تاباريس ويحافظ على سجلّه الخالي من الهزائم

في الحدث الرئيسي المشترك للعرض، سيطر رودتانغ على أفضل مقاتلي المكسيك في المواي تاي، واستدرجه للقتال وقوفاً ليهيمن على مجريات الجولتين الأولى والثانية.

في الجولة الأولى، حاول تاباريس أن يبعد خطر لكمات رودتانغ عنه، موجهاً ركلات منخفضة وضربات خلفية بالكوع. من جهته، عمل "الرجل الحديدي" على استدراج خصمه المكسيكي إلى مسافته القتالية حيث سدّد مجموعة من اللكمات كادت أن تفقده توازنه مبكراً.

في الجولة الثانية، وجد رودتانغ المزيد من الثغرات في دفاع تاباريس الذي بدا عليه التعب بشكل واضح. نجح التايلاندي في إنهاء تاباريس بضربة كوع كانت القاضية عند 1:34 من الجولة الثانية.

بهذا الانتصار، حافظ رودتانغ على رصيده المثالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ، ومدّد سلسلة انتصاراته المذهلة في الرياضتين إلى 14-0. ورفع النجم التايلاندي رصيده الإجمالي في عالم القتال إلى 271-42. من جهته، تعرض بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للهزيمة في نزاله الأول في بطولة "ون".

وبعد انتهاء النزال، عبّر رودتانغ عن رغبته في مواجهة بطل العالم عن فئة وزن الديك في المواي تاي، جوناثان هاغرتي، المُتوّج حديثاً باللقب العالمي بعد فوزه المذهل على أسطورة القتال نونغو هاما.

وقال رودتانغ: "أريد كل شيء، ولكنني أريد أن أواجه هاغرتي في النزال القادم. هاغرتي، تعال قاتلني".

وقد سبق أن تواجه رودتانغ وهاغرتي في نزالين في آب/أغسطس من العام 2019 وكانون الثاني/يناير عام 2020، ليفوز التايلاندي في المرتين، الأولى بإجماع الحكام والثانية عن طريق الضربة القاضية التقنية.

