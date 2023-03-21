رودتانغ وسوبرلك يتوقّعان نزالاً نارياً عنوانه الحذر على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ

وينتظر جمهور الفنون القتالية الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 الذي سيشهد نزالاً بين رودتانغ وسوبرلك على لقب الأخير في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة فجر السبت 25 آذار/مارس.

ويدخل المقاتلان إلى النزال بحذر شديد يعود إلى احترامهما المتبادل، إذ يمتلك كل منهما قدرات عالية وسجلاً قتالياً حافلاً وخبرة واسعة داخل الحلبة.

رودتانغ، الذي يحمل بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذبابة، يثق بقدرته على الفوز، اعتماداً على ترسانته الهجومية المتنوّعة في القتال وقوفاً. ولكن، في الوقت نفسه، يرى المنافس صاحب السجل الخالي من الهزائم في المواي تاي والكيك بوكسينغ، أنّ مجريات النزال ستأتي متقاربة، ليحسمها استفادة أحد المقاتلين من خطأ يرتكبه الآخر.

وقال رودتانغ: "أعتقد أنني أكثر تنوّعاً. أمتلك القوة في القبضتين والقدمين والركبتين والمرفقين. ميزتي هي أنني أمتلك مجموعة متنوّعة من اللكمات والخطوات السريعة، داخل المسافة القتالية وخارجها. قد أكون أسرع منه بقليل. لكن ساق سوبرلك اليمنى أقوى من ساقي ويمتلك خبرة أكبر. الأمر سيعتمد على من يرتكب الخطأ الأول داخل الدائرة".

من جانبه، كشف سوبرلك كياتمو، عن خطة لعب سيعتمد فيها بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة على الصبر وانتظار ظهور ثغرات في دفاع رودتانغ لتوجيه ضربات مباشرة ومراكمة النقاط.

وقال سوبرلك: "في النزال القادم، خطتي هي مراقبة حركته والتعلّم منها أولاً، ثم الإتيان باستراتيجية للهجوم. سيهاجمني بكل تأكيد، لذلك سأكون صبوراً وأبحث عن فرص لتوجيه ضربات مرتدّة. لكنني لا أستطيع أن أبقى ساكناً طويلاً دون مهاجمته لأنني قد أفقد النقاط".

ويدافع سوبرلك عن حزامه الذهبي للمرة الأولى ضد رودتانغ بعد أن فاز به بانتصاره على المقاتل الإسباني دانيال بويرتاس بإجماع الحكّام خلال عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

وكان سوبرلك وبويرتاس قد خاضا المعركة على الحزام الذهبي الشاغر بعد أن تخلى عنه البطل السابق المغربي إلياس النهّاشي وانتقل للقتال ضمن فئة وزن الديك.

إلى جانب نزال رودتانغ ضد سوبرلك، يشهد عرض ONE Fight Night 8، الذي يُبثّ بدايةً من الساعة 3:00 فجر السبت القادم مباشرةً عبر "بي إن سبورت"، نزالات مشتعلة أخرى، منها مواجهة جانيت تود وأليشا هيلين رودريغيز على بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة (للسيدات).

كما يشهد العرض مواجهة في الفنون القتالية عن فئة وزن الريشة بين النجم القرغيزي غير المهزوم أكبر عبدولاييف، والذي يسجّل ظهوره الأول في بطولة "ون"، والمقاتل الكوري أو هو تايك، بالإضافة إلى قتال مرتقب في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن القشّة بين الصيني زهانغ بيميان والروسي توريبشي دونغاك.