رودتانغ: أنا جاهز للمنافسة على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة

ويُعدّ رودتانغ، وهو بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة، المنافس الأول على حزام بطولة العالم في الكيك بوكسينغ الذي فاز به مواطنه سوبرلك كياتمو خلال عرض ONE Fight Night 6 الأخير.

وكان كياتمو قد حصل على اللقب العالمي الشاغر بفوزه بإجماع الحكّام على الإسباني دانيال بويرتاس خلال العرض الذي أُقيم فجر السبت 14 كانون الثاني/يناير في لحبة "إمباكت آرينا" بالعاصمة التيلاندية بانكوك.

ويأمل رودتانغ، الذي يملك سجلاً نظيفاً بـ13 انتصار في المواي تاي والكيك بوكسينغ في "ون"، أن يواصل تألقه وعروضه المثيرة للإعجاب ويعزز مكانته بالحصول على حزام عالمي ثانٍ.

رغم انجازاته الرائعة بالنظر لسنه (25 عاماً)، تكلم "الرجل الحديدي" عن نفسه بتواضع شديد، قائلاً: "أنا أعتبر نفسي مقاتلاً عادياً. أودّ أن أشكر الجميع على اعتباري أحد أفضل المقاتلين،" مضيفاً أنّ روحه القتالية وقلبه القوي وبذله كل ما لديه في النزالات تُعد أسباب نجاحه في عالم الفنون القتالية.

ويشعر النجم التايلاندي، الذي حقق فوزاً على حساب الصيني في الوزن غير المقيّد في نزاله الأخير خلال عرض ONE Fight Night 6، أنه جاهز بدنياً وذهنياً لمواجهة بطل العالم الجديد عن فئة وزن الذبابة كياتمو في حال قررت إدارة المنظمة ذلك.

وفي حين أنّ المنافسة على اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ تبقى على رأس قائمة أولويات رودتانغ، يخطط التايلاندي للانتقال إلى الفنون القتالية المختلطة، حيث قد يخوض مستقبلاً نزال رد اعتبار لهزيمته أمام بطل العالم لوزن الذبابة الأمريكي، ديميتريوس جونسون، في مارس/آذار الماضي.

ويُعتبر جونسون، الذي سيُواجه أدريانو مورايس للمرة الثالثة (بعد فوز كل منهما على الآخر مرة) في عرض ONE Fight Night 10 في أيار/مايو بالولايات المتحدة، من أفضل الأسماء في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

وعن انتقاله المستقبلي للفنون القتالية المختلطة، قال رودتانغ: "عليّ السير خطوة بخطوة، أولاً أريد أن أحصل على الحزام الذهبي في الكيك بوكسينغ، وبعد ذلك سأنتقل إلى فنون القتال المختلطة ونرى ماذا سيحصل".

ويملك "الرجل الحديدي" تاريخاً حافلاً بالانتصارات إذ فاز في 270 نزال في مسيرته اللامعة، منها 13 في "ون" بالمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وقد نجح رودتانغ، الذي يُعرف بذقنه الفولاذية وقدرة تحمّله المبهرة وشراسته الكبيرة في تسديد اللكمات، في الدفاع عن لقبه العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة منذ أن انتزع الحزام في آب/أغسطس 2019 من جوناثان هاغيرتي.