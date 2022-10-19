روتولو "المعجزة" سيصنع التاريخ في مصارعة الإخضاع

وفي مواجهة مرتقبة فجر السبت، سيصطدم روتولو مع الوافد الجديد على بطولة "ون"، الروسي والي كورزيف من أجل الحصول على الذهب.

أصغر بطل في مصارعة الإخضاع

يعتقد بوتشيشا أنه بمقدور روتولو، الذي أصبح أصغر بطل في مصارعة الإخضاع عندما انتزع الحزام في بطولة أبوظبي العالمية، أن يحصد المزيد من الانتصارات، بدءاً بالنزال القادم في كوالالمبور.

وقال أيقونة الجوجيتسو البرازيلي: "من المدهش أن نرى تطور مستوى كاد روتولو وشقيقه التوأم تاي، لقد قدما عروضا جيدة في بطولة أبوظبي، سيما كاد الذي أصبح بطلا في فئة أقل من 77 كلغ، وهو أحد أصعب فئات الوزن في بطولة أبوظبي للقتال".

وكان الأخوين روتولو، كاد وتاي، قد حققا نجاحاً كبيراً في ظهورهما الترويجي الأول في ONE 157 في أيار/مايو الماضي، عندما فرضا مهاراتهما الرائعة على خصومهما.

فمن جهته، أجبر تاي خصمه غاري تونون على الاستسلام خلال 97 ثانية فقط وذلك بفضل خنقة قوية ومحكمة، بينما سيطر كاد على بطل العالم السابق للوزن الخفيف شينيا أوكي، وفاز بالنزال بعد قرار الإجماع.

بوتشيشتا: روتولو سيصنع التاريخ

يتميز روتولو بأسلوب جيد في القتال، فهو لا يتوانى عن تهديد خصمه باستمرار وشن الهجمات ومحاولات الاخضاع، وقال المصارع البرازيلي: "كاد لا يخشى المخاطرة ولا يخاف من الوقوع في موقف سيء، لذلك يرغب الجميع في مشاهدته.. أعتقد أنه سيصنع التاريخ في تلك الليلة".

وعلى الرغم من ترشيح روتولو للفوز بالحزام الذهبي في مصراعة الإخضاع، يتوقع "بوتشيتشا" أن يشكل والي كورزيف تهديدا للمصارع الأمريكي الشاب سيما وأن المخضرم الروسي البالغ 33 عاما يتمتع بقدرات قتالية جيدة، فهو بطل العالم في رياضة السامبو (4 مرات) وصاحب الحزام الأسود في الجودو.

وقال: "السامبو والجودو لعبتان مختلفتان. وقد لا يكون كاد معتادا عليهما، لكنني متأكد من أنه سيكون مستعدا لمواقف تثبيت القدم لأنه ببساطة يهاجم ويدافع بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه من السهل على كاد العثور على شخص يعلمه أسلوب مواجهة أسلحة الروسي أوالي في حين قد يجد الروسي صعوبة في ايجاد شخص يلقنه تقنيات رد هجمات كاد المباغتة والمتنوعة".

بطاقة كاد روتولو



• العمر: 19 عاما

• الطول: 180 سنتيمترا

• الوزن: 76.2 كلغ

• الانتصارات: 22

• الهزائم: 2

• الجنسية: أمريكي

- بطاقة والي كورزيف

• العمر: 33 عاما

• الطول: 175 سنتيمترا

• الوزن: 73 كلغ

• الجنسية: روسي

