رغبة في الانتقام.. رادي أوباتشيتش متعطش لمواجهة غوتو إينوسينتي

بعد سجل مذهل من أربع انتصارات متتالية بالضربة القاضية على منافسيه، تجرّع أوباتشيتش مرارة الهزيمة بنفس الطريقة أمام البرازيلي غوتو إينوسينتي خصمه المقبل في عرض ONE Fight Night 11.

قبل نزال العودة في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل في ملعب لومبيني الشهير، يبدو أوباتشيتش واثق من أنه يستطيع أن ينصف نفسه في المواجهة الثانية من خلال تقديم أداء أفضل أمام البرازيلي.

وقال الصربي في تصريحات سابقة: "أنا سعيد بهذه المعركة. أريد تصحيح الخطأ لأنني أعلم أنه يمكنني القيام بذلك. أريد أن أضع الأمور في نصابها".

فنّان الضربة القاضية، لم يكن يتوقع خسارته بتلك الطريقة السريعة أمام إينوسينتي الذي باغته بلكمة يسارية مؤلمة في الجسد أنهت النزال في الجولة الأولى.

أوضح الشاب البالغ من العمر 25 عامًا: "في فئة الوزن الثقيل، يمكن للكمة واحدة أن تنهي المعركة. في البداية شعرت أنني في طريقي للفوز بالقتال. وبعد ذلك، انتصر هو. لقد ضربني وهزمني وهذا كل شيء".

مدفوعا برغبة الانتقام والثأر، لا يستطيع الصربي الانتظار كثيرا للوقوف وجه لوجه أمام البرازيلي وقال: "أعتقد أنني أفضل منه. ولهذا السبب أردت إعادة هذه المباراة المهمة جدا بالنسبة لي لأثبت ذلك للجماهير".

في تشرين الأول/ أكتوبر، تعافى الصربي من خسارته القاسية ضد البرازيلي وعاد إلى سكة الانتصارات بعد الانتصار بالضربة القاضية على اليوناني جيانيس ستوفوريديس في 2 ONE Fight Night.

صاحب السجل المثالي 5-1 صرّح قائلا: "بعد معركتي الأولى مع غوتو، قلت في نفسي سأكون أكثر هدوءًا في القتال المقبل وهذا ما فعلته. من الجيد أن أتمكن من التحكم في مشاعري والقيام بذلك بذكاء. بالتأكيد، الفوز على ستوفوريديس وضعني في موقف أفضل لأنه خصم محترم وقوي للغاية".

الآن، يعتزم ممثل فريق KBKS Team الانتقام لنفسه من البرازيلي بالضربة القاضية السادسة له في "ون" والسادسة عشرة في سجله الإجمالي في الكيك بوكسينغ والمواي تاي المكوّن من 17 انتصارا و6 هزائم.

ويقول: "تعافيت من جميع الإصابات التي عانيت منها. اكتسب خبرة جيدة من خلال تنافسي في الكثير من النزالات مع نخبة من الكيك بوكسرز والملاكمين، لذلك أعتقد أن هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لي للحصول على نتيجة إيجابية في معركتي المقبلة".