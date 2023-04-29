"رجل المرتفعات" خيرت أحمدوف متلهف للقتال في كولورادو

بحثاً عن الطاقة والقوة والصحة البدنية، يستغل المقاتل المخضرم أوقات فراغه لممارسة هواية المشي لمسافات طويلة في الهواء الطلق وصعود المرتفعات وتسلق الجبال.

حاليا، يثابر أحمدوف في معسكره التدريبي استعدادا لمعركته الحماسية ضد ريس ماكلارين في كولورادو حيث سيختبر صاحب المركز الثاني في فنون القتال المختلطة قدراته على التكيف مع المرتفعات العالية.

عرض ONE Fight Night 10 التاريخي على الأراضي الأمريكية سينطلق على الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة وسيبث على قنوات beIN SPORTS.

يعتبر النجم الكازاخستاني نفسه جزءا من طبيعة بلده الجذابة ويمثل تواجده فيها أحد الجوانب الرئيسية في حياته حيث يقضي فترات طويلة في الجبال والمرتفعات وفق ما أكده في تصريحات لموقع "ون": "أنا أحب الهواء الطلق. أحب المشي لمسافات طويلة في الجبال وركوب الخيل في الجبال والنوم طوال الليل في الجبال".

ويضيف أحمدوف: "أنا أعيش في ألماتي في الجبال العالية. تبعد الجبال مسافة 15 أو 20 دقيقة بالسيارة عن منزلي. كل عام، أقضي فصل الصيف في التنزه مع أصدقائي في الجبال. أحب بلدي ومدينتي وطبيعتنا الجميلة وجبالنا. لا يوجد مكان مثل مدينتنا".

كلما تتاح له الفرصة يسعى المقاتل المخضرم إلى حث الأخرين على زيارة كازاخستان والتعرف على جمالها الطبيعي: "أريد أن أظهر بلدي ومدينتي للعالم. أدعو الجميع للحضور إلى كازاخستان وستندهش من جمال البلاد وعقلية أهاليها. لا يمكن أن يوصف يجب أن تراه بأم عينيك! ".

ربما سيكافح بعض المقاتلين للتكيف مع أجواء كولورادو المعروفة بجبال روكي - أكبر سلسلة جبال في أمريكا الشمالية، لكن عيش الكازاخستاني بين التضاريس الوعرة في بلده ربما يسهم في تغلبه على عائق المرتفعات وعلى منافسه ماكلارين، المصنف رابعا في وزن الذبابة.

مسألة المرتفعات وما تسببه من حرج للمقاتلين لا تثير قلق خيرت: "أعتقد أنني سأكون بخير في دنفر من حيث التأقلم، لأنني ببساطة أعيش في المرتفعات".

ينصب تركيز أحمدوف على الخروج منتصرا من المعركة الحماسية لكنه لن يفوت الفرصة لاكتشاف تضاريس دنفر: "أريد أن أفوز بالقتال، وبعد ذلك، فإن أول شيء أريد القيام به هو الذهاب لرؤية جبالهم. تشتهر دنفر بجبالها، وأريد أن أرى هذا المشهد بأم عيني".

أضاف ممثل Arlan MMA Pro Team / Tiger Muay Thai: "إذا كانت هناك فرصة، أريد القيام بنزهة في جبال روكي. أريد أن أتواصل مع الطبيعة روحياً وعقلياً". "عندما تكون قريبًا من الطبيعة، يمنحك هذا الكثير من الطاقة، ويمنحك القوة. الهواء النقي مفيد لصحتك. الطبيعة تجعل عقلك أكثر صحة".

لأوّل مرة منذ سبع سنوات، سيعود المقاتل البالغ من العمر 35 عاما إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتكريس سطوته على خصمه ماكلارين وتحسين سلسلته الإيجابية في "ون" المكونة من خمسة انتصارات متتالية وبسجل إجمالي رائع 7-2.



