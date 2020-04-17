ذكرى "الاسكتلندي الطائر" ليدل خالدة عند مشجعي



كان الاسكتلندي، الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر في أولمبياد باريس 1924 والذي خلدت ذكراه في فيلم "شاريوتس أوف فاير" الحائز على جائزة أوسكار، مبشراً مسيحياً ورياضياً، وُلِد وعمل وتوفي في الصين.

عندما استسلم لورم دماغي في معسكر اعتقال ياباني عام 1945، كان في الثالثة والأربعين من عمره.

رفض ليدل أن يخرج الى الحرية بوساطة من رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، وفضل أن يمنح بطاقة الخروج من معسكر الاعتقال لامرأة حامل.

وبعد ثلاثة أرباع قرن من الزمن، يريد المشجعون المتشددون "ألتراز" لتيانغين تيدا، أحد أندية دوري السوبر الصيني، الابقاء على ذكرى ليدل في المدينة التي وُلِدَ فيها لأن "إريك كان رجلاً عظيماً، لم يكن مواطناً صينياً، لكننا نعتبره من أبناء تيانغين"، بحسب ما أفاد ابن الـ25 عاما سام وانغ، أحد مؤسسي مجموعة المشجعين "تايغر وينغز"، معتبراً بأن الاسكتلندي "ضحى بحياته في الصين".

وتخليداً لذكراه، صنع وانغ وزملاؤه الـ"ألتراز" علماً يصور ليدل بميدالية ذهبية متدلية حول رقبته، وهم يعتزمون إرساله الى عائلة البطل الأولمبي الراحل الذي نال أيضاً برونزية سباق 200 م في الأولمبياد الباريسي.

واعتبر وانغ أن العلم كان رداً الى حد ما على ما يراه تزايد القومية بين مشجعي بعض أندية كرة القدم الصينية الأخرى.



- "إنه بطلهم الأولمبي" -



في منطقة تاريخية من تيانغين، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة على الساحل الشمالي الشرقي للصين، يقع ملعب "مينيوان" الذي كان المعقل السابق لتيانغين تيدا قبل أن يتم تحويله الى مركز ثقافي.

لكن بناءه على شاكلة ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بتشلسي الإنكليزي، كان فكرة ليدل بالذات، بحسب ما كشف باي غووشنغ، مدير متحف تيانغين الرياضي، موضحاً "لقد أحضر رسومات ملعب ستامفورد بريدج الى تيانغين في عام 1925، وبالتالي، كانت واحدة من أقدم المدن في الصين التي لديها ملعب".

وتابع "أعتقد أنه يستحق أن نستذكره. كان رجلاً معطاء للرياضة الصينية ووضع الأسس للرياضات الحديثة في الصين".

بعد ولادته عام 1902 في تيانغين لأبوين مبشرين، تلقى ليدل تعليمه في اسكتلندا ومثل بريطانيا في الألعاب الأولمبية، لكنه عاد إلى الصين كمبشر وكان أيضاً استاذ رياضة وكيمياء في تيانغين.

على الرغم من أن تتويجه عام 1924 كان تحت راية العلم البريطاني، يعتبره البعض كأول بطل أولمبي من الصين.

في عام 2015، كُشِفَ النقاب عن تمثال لليدل في ويفانغ، المدينة الواقعة جنوب تيانغين حيث توفي في معسكر الاعتقال الياباني.

بالنسبة لابنة ليدل، باتريشيا: "كان والدي متعدد الأوجه. لم يكن يجذب المتدينين وحسب"، بحسب ما قالت لصحيفة "ذا تايمز" بعد كشف النقاب عن تمثاله في الصين، مضيفةً "وُلِدَ في الصين، عمل في الصين، توفي في الصين، إنه بطلهم الأولمبي، لم يترك الشعب الصيني عندما اشتدت المصاعب".

- "لن ننساه" -

على الرغم من أحداً في الصين لا يسعى إلى محو ذكرى "الاسكتلندي الطائر" من التاريخ، فإنّ مشجعي تيانغين يريدون إبقاء نجمه ساطعاً.

وكشف وانغ أنه: "بدأت النزعة القومية في الصين تتزايد في الأعوام القليلة الماضية، وبدأ يظهر عدد من مجموعات النازيين الجدد. لكن لتيانغين تاريخاً طويلاً في احتضان أشخاص دوليين من جميع أنحاء العالم وثقافتنا هي استيعاب الثقافات من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أردنا أن يُسمَعَ صوتنا وإريك وُلِدَ في تيانغين. نريد إيصال الرسالة إلى السكان المحليين والحرص على أن يبقوه في الذاكرة وأن يمرروا إرثه عبر أجيال من مشجعي كرة القدم في تيانغين"، مشدداً "لن ننساه".