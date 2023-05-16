ديميتريوس جونسون يعلق على نقاش "الأفضل على مر العصور" (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة

ويُعتبر جونسون أحد الأسماء الأكثر تداولاً بين جماهير الفنون القتالية وزملائه من نجوم الرياضة في الحديث عن هوية المقاتل الأفضل في تاريخ الفنون القتالية المختلطة (MMA).

جونسون كتب العديد من الأرقام القياسية بإسمه – فهو أكثر من نجح في الدفاع عن بطولات عالمية في تاريخ فئة وزن الذبابة وصاحب أطول سلسلة دفاع عن بطولة عالمية في تاريخ منظمة UFC.

يعتبر جونسون، البالغ من العمر 36 عاماً، أنّ النقاش لا يمكن أن يفضي إلى اعتماد إسم معيّن، لأن اختيار المتابعين لمقاتل يعود بالدرجة الأولى إلى رأيه الشخصي.

وقال جونسون: "بصراحة هذا النقاش سيبقى مرتبطاً بوجهة نظر الشخص. بالنسبة لي، أودّ أن أرى مقاتلين على قائمة الأفضل على مر العصور يمتلكون مجموعة مهارات كاملة. هل يمكنهم أن يصارعوا؟ هل يتقنون تسديد الضربات المباشرة؟ هل يمتلكون مهارات المسك؟ هذا ما يهمني أن أعرفه في المقاتلين على قائمتي".

وأضاف جونسون: "عندما أرى نفسي كأحد الأسماء المطروحة، فقد أظهرت بأنني أمتلك مهارات في المصارعة والمسك والسترايكينغ والجوجيتسو، فأنا مبدع جداً داخل القفص".

وكان جونسون قد نجح في الدفاع عن لقبه العالمي في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة في نزاله الثالث والحاسم ضد أدريانو مورايس في عرض ONE Fight Night 10.

في الحدث الرئيسي للعرض الأول الذي تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية، استفاد جونسون من مهاراته المتنوّعة وخبرته العالية ليتمكّن من هزيمة نظيره البرازيلي بإجماع الحكّام بعد خمس جولات قتالية.

ومن المتوقع أن يواجه جونسون بطل العالم السابق عن فئة وزن الذبابة خيرت أحمدوف، صاحب ستة انتصارات متتالية، والذي هزم ريس ماكلارين في العرض نفسه فجر السبت.

وكان جونسون قد تحدث قبل عرض ONE Fight Night 10 عن إمكانية اعتزاله في وقت قريب، لكنه أبدى رغبته في مواجهة الكزخي أحمدوف في تصريحاته الأخيرة في مؤشر على عزفه عن قراره الابتعاد عن القتال.

