ديميتريوس جونسون يعلق على تحدي خيرت أحمدوف

وكان أحمدوف قد هزم الأسترالي ريس ماكلارين فجر السبت في ONE Fight Night 10 ليحصل على فرصة لمنافسة جونسون الذي حافظ على لقبه العالمي في العرض نفسه بعد تغلبه على أدريانو مورايس.



جونسون، الذي يُعدّ الأفضل على مر العصور (GOAT) ضمن فئة وزنه في الفنون القتالية المختلطة، رحّب بمواجهة الكزخي الذي حقق ستة انتصارات على التوالي.

وقال جونسون: "نعم، بكل تأكيد. أعتقد خيرت أحمدوف فاز بسلسلة من ستة انتصارات. أحب أن أواجه مقاتلين لديهم سلسلة انتصارات متتالية لأنني أحب أن أنهي السلسلة".

وعبّر جونسون عن احترامه لموهبة بطل العالم السابق، البالغ من العمر 35 عاماً، قائلاً: "خيرت رياضي مذهل وقوي جداً. شاهدت نزاله ضد ريس ماكلارين في الجائزة العالمية الكبرى عام 2019. هو مصارع جيّد. عندما أفكّر أنني سأقاتله، أتحمّس لأنه بمثابة تحدٍ جديد، فهو يأتي بالجديد".

ونجح جونسون في الدفاع عن حزامه الذهبي في أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية حيث واجه البرازيلي مورايس للمرة الثالثة، ليحسم إحدى أبرز العداوات في الفنون القتالية المختلطة خلال السنوات الماضية.

بعد خمس جولات قتالية بين جونسون ومورايس في الحدث الرئيسي للعرض، منح الحكّام النجم الأمريكي الفوز بالإجماع.

وقارن جونسون بين أحمدوف ومورايس، قائلاً: "أدريانو أطوَل مني، في حين أنّ خيرت أضخم مني بقليل. تعرفون أنني أزن 60.3 كغ وكان سهلاً بالنسبة لي أن أبقى على ذلك الوزن، لذلك أنا أتطلّع لهذا التحدي".

