دفاعا عن لقبه.. ريجيان إيرسيل مستعد للمواجهة المرتقبة ضدّ مينشيكوف

بطل "ون" العالمي لرياضتين يضع لقبه على المحك ضدّ أصعب منافسيه حتى الآن، وهو المهاجم الروسي ديمتري مينشيكوف فنان الضربة القاضية، الذي لم يخسر أي معركة منذ عام 2017.

رحّب إيرسيل المعروف بـ "الخالد" بتحدي الوافد الجديد مينشيكوف وصرح لموقع لموقع ONEFC.com: " بالطبع تفاجأت قليلا في البداية. لكن هو رقم إثنين في سلسلة غلوري Glory، لذلك أعتقد أنه يستحق ذلك. مسيرته خالية من الهزيمة. إنه أمر جيد بالنسبة له".

لدى ملك المواي تاي للوزن الخفيف، فضول كبير لاكتشاف تحوّل الروسي من المنافسة في الكيك بوكسينغ إلى فنّ الأطراف الثمانية: "إنه تحدٍّ جديدٍ بالنسبة لي، خاصة لأنه قتال في الملاكمة التايلاندية. لم أر الكثير من معاركه في المواي تاي على منصة يوتيوب، لذلك أشعر بالفضول لمعرفة كيف سيقاتل".

يعتقد إيرسيل،30 عاما، أن عقلية مينشيكوف القتالية تجعله قادرا على التأقلم مع المواي تاي وأن يكون تهديدا صريحا: "أعتقد أنه يستطيع التكيّف ولن يواجه مشاكل. سنرى ذلك أثناء النزال".

"الخالد" يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن حزاميه في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ، مؤكدا أن كلتا الرياضتين تمثلان تحديا بالنسبة له لأنه البطل. وصرح قائلا: "إنه أمر مهم بالنسبة لي أن أدافع عن اللقبين. فقط لبناء إرثي، كما تعلم، لذا فكلاهما مهم بالنسبة لي".

إيرسيل جاهز للحرب ضدّ ديمتري مينشيكوف

أكد إيرسيل جاهزيته التامة لمواجهة كل ما سيجلبه معه مينشيكوف إلى حلبة ملعب لومبيني للملاكمة في بانكوك، رافضا مقارنته ببقية المقاتلين: "حسنا، أعتقد أن كل خصم لديه جوانب جيدة، لذلك لن أقارنه بالآخرين. لكن يجب أن أتوقع دائما الأسوأ. سأستعد فقط لقوته وعقليته، سأستعد فقط للحرب. وأعتقد أنه سيجلب الحرب إلي".

رغم إدارك إيرسيل لقيمة خصمه القتالية العالية وخاصة ضرباته القاضية، إلا أنه في الوقت نفسه يتفاخر بخصاله الشخصية بقوله: "ميزتي هي طولي. أنا أطول منه قليلا، وأعتقد أيضا لدي تجربة واسعة في الملاكمة التايلاندية". مضيفا: "كلما كان خصمي أفضل، كلما أظهرت النسخة الأفضل مني. نعم، أنا متحمس".

مع أن الفوز هو أهم شيء بالنسبة لريجيان إلا أنه يتمنى نهاية حاسمة ضدّ مينشيكوف: "أتوقع الفوز بالضربة القاضية. لكن لا يهم كيف لأن الفوز هو أهم شيء. يجب أن يكون انتصارا واضحا".

يعتقد السورينامي أن سجله النظيف في بطولة "ون" لن يلعب أي دور في الصدام مع مينشيكوف وقال: "الهدف هو الفوز عليه في ملعب لومبيني. لذلك، لا أفكر في السجلات أو أشياء أخرى من هذا القبيل".

يمتلك كل من إيرسيل ومينشيكوف سجلين خاليين من الهزيمة لحد الآن. السورينامي لديه 9-0 في بطولة "ون" وسلسلة مكونة من 21 فوزا متتاليا يعود تاريخها إلى عام 2016. في المقابل فاز الشاب الروسي في 11 قتالا تضمن 6 إنهاءات.

معركة السورينامي والروسي على اللقب العالمي للمواي تاي عن فئة الوزن الخفيف، ستقام يوم السبت 10 حزيران/يونيو على الساعة الثالثة فجرا وتبث مباشرة عبر قنوات beINSPORTS.