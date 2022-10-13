دفاعاً عن لقبه العالمي في الـ MMA.. لينيكر يتوعد أندرادي بـ "الجحيم"

ويتواجه المقاتلان البرازيليان في الحدث الأبرز ضمن العرض، الذي سيُقام الساعة الثالثة فجراً (بتوقيت مكة المكرمة) يوم السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول في أكسياتا أرينا في العاصمة الماليزية (كوالالمبور).

العدوانية... سلاح لينيكر الفتاك

يسعى لينيكر، المُلقب بـ "اليدين الحجرتين"، إلى استخدام أسلوب لعبه المتميز والممتع، الذي يستند على الشراسة، وصولاً إلى إنهاء القتال بالضربة القاضية.

وأوضح البرازيلي بقوله: "لن أتراجع قيد أنملة لأنني البطل حالياً. سأدخل إلى الحلبة ساعياً لتقديم عرض جيد والمضي قدماً"، مضيفا: "بالطبع الحزام الذهبي مهم، وهو إنجاز رائع للغاية في مسيرتي.. سأخوض معركة ممتعة ضد منافسي أندرادي".

ويجزم البطل صاحب الـ32 عاماً والساعي للدفاع عن اللقب، أنه سيُحدث الفارق في المواجهة، متسلحاً بقوته وثقته في الفوز بالضربة القاضية، دون أن يقلّل من قدرات خصمه أندرادي وخصاله القتالية. فهو بارع بدوره في توجيه الضربات القاضية لمنافسيه بفضل ما يتقنه من مهارات وملكات في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ.

وقال": "أندرادي مقاتل رائع ويتقن جيداً فنون الموا تاي، كما يمتلك مهارات في الملاكمة وقوة جبارة في توجيه اللكمات التي تبث الرعب في الخصوم.. أنا أؤمن بإمكاناتي. وأعلم أنني جيد في ما أقوم به".

وأردف لينيكر: "ستكون هذه المعركة مثيرة للغاية. سيرغب أندرادي كثيراً في ركلي، ومباغتتي بضربات قاتلة بركبته، لكنني سأكون مستعداً لأي شيء، سواء كان القتال وقوفاً أو على الأرض. أعتقد أنني سأنهيه في الجولة الثالثة".

لينيكر لا يأبه لـ"استفززات" أندرادي

فضّل جون لينيكر صرف النظر وعدم الاكتراث لتصريحات فابريسيو أندرادي المستفزة قبل المواجهة، حيث وصف بطل العالم في وزن الديك بأنه "دجاجة" وأكد مواطنه خائف من هذه المباراة.

وعلق لينيكر (35 انتصارا و9 هزائم) خلال مسيرته في الفنون القتالية المختطلة، على تصريحات مواطنه بقوله: "حديثه لا يزعجني. أعتقد إنه هراء، وعلينا أن نحل الأمر داخل قفص النزال"، متابعا: "في الواقع، هراء وثرثرة الخصوم عادة ما يحفزني... المنافسون الذين يتحدثون بهذه الطريقة من المؤكد أنهم سيندمون عليها لاحقا، لأنهم يعتقدون أنه أسلوب لاثارة غضبي، لكن في الحقيقة إنهم يحفزونني أكثر"، وسأظهر له أنه لا يمكنه الفوز من خلال الحديث، ولكن من خلال إظهار ما أنت جيد فيه داخل الحلبة".

وحصل أندرادي، المُلقب بـ "الفتى العجيب"، على هذه الفرصة للتنافس على الحزام العالمي بعد تحقيقه سلسلة انتصارات رائعة، منها 5 في بطولة ONE وتحققت ثلاثة منها عبر الضربة القاضية.

وصرح الشاب، البالغ من العمر 24 عاماً، أنه يتوقع الاطاحة بلينيكر وانتزاع اللقب العالمي، لكن لينيكر اعتبر أن الأمر صعب المنال، وقال: "لن أسمح له بضربي في أي جولة، أنا مقاتل قوي جداً، وعليه أن يقتلني في حال أراد ضربي".

ووجه مقاتل فريق "أمريكان توب تيم" رسالة للمقاتل الشاب أندرادي بقوله: "أحذره من نسيان ذلك لأنه لن يضربني خلال الجولات الخمس من النزال. هو واثق من أن الجحيم لن يحدث في الحياة الحقيقية..لكنه سيحدث تلك الليلة".

- بطاقة جون لينيكر



• العمر: 32 عاما

• الطول: 160 سنتيمترا

• الوزن: 65 كلغ

• الانتصارات: 35

• الهزائم: 9

• الجنسية: برازيلي

- بطاقة فابريسيو أندرادي

• العمر: 25 عاما

• الطول: 172 سنتيمترا

• الوزن: 65.8 كلغ

• الانتصارات: 8

• الهزائم: 2

• الجنسية: برازيلي

