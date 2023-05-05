خيرت أحمدوف: عين المقاتل المسلم على المنافسة على بطولة العالم

بعد انضمامه إلى بطولة "ون"، حقق أحمدوف فوزه الأول في المنظمة على النجم البرازيلي أدريانو مورايس، قبل أن ينتزع بطولة العالم عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ويحافظ عليها لمدة عامين، عاد خلالها من إصابة خطيرة في ظهره.

فجر السبت في 6 أيار/مايو، يواجه الكزخي المنافس المصنف الثاني ضمن فئة وزنه نظيره الأسترالي ريس ماكلارين في عرض ONE Fight Night 10 خلال أول عرض تقيمه المنظمة القتالية التي تقيمه على الأراضي الأمريكية. النزال يمنح أحمدوف فرصة للمنافسة مجدداً على الحزام الذهبي لفئة وزن الذبابة في حال انتصر على ماكلارين.

يأمل النجم، البالغ من العمر 35 عاماً، بأن يحقق فوزه السادس في بطولة "ون" بهدف قتال الفائز بين ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس اللذين يتواجهان في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 10.

وقال أحمدوف: "قمت بأمور كثيرة كي أحصل على فرصة للمنافسة على بطولة العالم. ولكن في فئة وزني، مورايس يخوض الآن نزاله الثالث ضد جونسون. لا يمكنني أن أجلس جانباً وأنتظر، لذلك قبلت أن أواجه ريس. إذا لم يكُن ذاك النزال مع جونسون [ضد مورايس] سيحصل، أرى أنني المنافس الأول على البطولة وأعتقد أنني كنت أستحق أن أقتال على الحزام الذهبي منذ وقت طويل".

وأضاف: "أريد أن أثبت أنني الرقم واحد في التصنيفات وأنني أستحق المنافسة على بطولة العالم".

إلى جانب تعرضه لإصابة في الظهر، واجه أحمدوف عدة صعوبات في مسيرته، ومنها الضغط النفسي الذي ترتّب عليه لإثبات قدراته في المصارعة، للسير على خطى والده. ويقول المقاتل الكزخي إنّ إيمانه أعطاه دفعة كبيرة للوصول إلى القمة في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وقال أحمدوف: "ديني هو الإسلام وكتابي هو القرآن، وأنا مسلم. أكثرية سكان كازاخستان هُم من المسلمين ولكن هناك أيضاً البوذيين والمسيحيين. لا يتم التمييز على أساس ديني في كازاخستان".

بسبب مسيرته اللامعة، ألهم بطل العالم السابق في الفنون القتالية عن فئة وزن الذبابة في بطولة "ون" العديد من الشباب في بلاده للمنافسة على الساحة العالمية. ورغم اهتمامه بمسيرته الاحترافية، التي بدأها بـ22 انتصاراً متتالياً، يعتبر أحمدوف الدين "أولوية الأولويات".

وقال أحمدوف: "أفتخر بأنني من رواد هذه الرياضة في بلادي ومن الذين زادوا ويزيدون من شعبيتها، ولكنني أفكر مرات كثيرة بأنّ الإسلام يأمرنا بألا نؤذي الناس. يمكنني أن نخوض المصارعة ولكن ألا نسبب الأذى لغيرنا".

وأضاف: "أسأل نفسي إن كنت متديّناً بحق. ولكنني أعلم بأنّ الدين هو أولوية الأولويات بالنسبة لي، لا يوجد أي شيء أهم، بما فيها مسيرتي الرياضية. عندما أعتزل، سأدرس ديني بعمق أكثر، وأكرّس حياتي لهذا الموضوع".

ينطلق عرض ONE Fight Night 10 فجر السبت من الساعة 3:00 بتوقيت مكة المكرمة. ويخوض أحمدوف خلال العرض المرتقب نزاله الثاني ضد ريس ماكلارين بعد أن هزمه في المرة الأولى (آذار 2019) بإجماع الحكام بعد ثلاث جولات قتالية نارية.



