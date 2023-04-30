خمس لحظات مفصلية... هكذا فاز ديميتريوس جونسون على أدريانو مورايس في نزالهما الثاني

في حين تترقّب جماهير الفنون القتالية حول العالم النزال الثالث بين ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة فجر 6 أيار/مايو، نلقي نظرة على أبرز ما حدث في النزال الثاني بين الرجلين.



فجر 27 آب/أغسطس من العام 2022، حقق جونسون انتصاراً انتزع من خلاله الحزام الذهبي، منتقماً من هزيمته في النزال الأول في نيسان/أبريل من العام 2021.

في التالي أبرز لحظات حصلت في الجولات الخمس من النزال الأول بين جونسون ومورايس.



1. جرح فوق عين مورايس

الجولة الأولى كانت متقاربة بين نجمي الفنون القتالية المختلطة إلى أن سدّد جونسون ضربة قوية بمرفقه أصابت وجه مورايس، وتسببت بجرح فوق عين البرازيلي.



2. ركلة مورايس المرتفعة تفقد جونسون توازنه



في الجولة الثانية، أصاب مورايس نظيره الأمريكي بركلة مرتفعة أفقدته توازنه، ليكمل البرازيلي تقدمه ويوجّه لكمات متتالية بشراسة لحوالى العشر ثواني، بقي خلالها ظهر جونسون إلى حائط القفص، وغير قادر على الردّ.

شعر جوسنون بخطورة الموقف، فاستخدم مهاراته في القتال الأرضي لإيقاف تقدم البرازيلي وأسقطه وحاول السيطرة عليه، ولكن الأخير تصدى لحركة خصمه وأفشل خطته سريعاً، مسدداً ضربات بالركبة إلى رأسه.

عدم تمكّن أي من المقاتلين من السيطرة على الآخر لإنهائه من وضعية علوية دفعهما إلى الوقوف مجدداً.

3. ضربتان بالركبة من جونسون

سدّد جونسون ضربتين بالركبة، أعطت الأمريكي زخماً جديداً. بعد الضربتين، وجد جونسون ثغرات في دفاع مورايس، موجّهاً لكمات مستقيمة ودائرية.

4. مورايس يسقط جونسون

سدّد مورايس ضربة بالركبة وأسقط جونسون في لحظة كادت أن تنهي النزال لمصلحة البرازيلي.

ولكن مورايس فشل بأن يستفيد من تلك الفرصة الذهبية خلال الجولة الرابعة.

5. جونسون يُنهي النزال بالضربة القاضية

بأقل من دقيقة من نهاية الجولة الرابعة، وجّه جونسون لكمة يمينية قوية أسقطت مورايس إلى الأرض.

سارع جونسون للاستفادة من لحظة ضعف مورايس، فسدّد ضربة طائرة بالركبة إلى رأس مورايس، أنهت النزال لمصلحة الأمريكي.

هكذا، انتصر جونسون على مورايس بالضربة القاضية التقنية في نزال العودة، لتتعادل النتيجة بين نجمي الفنون القتالية المختلطة اللذين سيتواجهان في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 10 فجر 6 أيار/مايو.