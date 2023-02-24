خمس حقائق عن المقاتل التركي جمال يوسوبوف

على ملعب "لومبيني" في تايلاند، سيجد المقاتل، الذي لم يُهزم لغاية الآن في بطولة "ون"، نفسه على بعد خمس جولات من تحقيق حلم راوده كثيراً خلال رحلته الطويلة في عالم الرياضات القتالية.

في التالي خمس حقائق عليك أن تعرفها عن المقاتل التركي جمال يوسوبوف.

1. ولد في مدينة المقاتلين

نشأ جمال يوسوبوف بين تسعة أشقاء، وكان أصغرهم. كان والديه يعملان في مجال الزراعة بتلمان وهي قرية نائية في مدينة داغستان الروسية.

من المعلوم أن داغستان تعتبر معقل المصارعين الأشداء ومنجما لا ينضب للمواهب القتالية التي غزت مسارح فنون القتال في العالم وحققت الشهرة والنجومية.

عاش يوسوبوف سنّ المراهقة مثل أيّ شاب عادي. بعد تخرجه الدراسي، اختار التوجّه للخدمة العسكرية بدلاً من مواصلة تعليمه لكنه فشله في اختبار اللياقة البدنية.

بعد ذلك، قرّر الشاب الداغستاني الانتقال إلى مدينة بوينسك من أجل العثور على عمل ليكتشف هناك حياة مختلفة تماما.

2. عزيمة لا تُقهر

عملية البحث اليومية عن وظيفة لكسب الرزق، قادت يوسوبوف لإحدى صالات رياضة الملاكمة التي كان مهتمّا بممارستها.

في سن الـ 21 عاماً، سعى يوسوبوف للدخول إلى عالم الفنّ النبيل لكنّ أحد المدربين في ذلك الوقت أعلمه أن الأوان قد فات وأن عمره لن يسمح له بتعلّم أسس الرياضة.

تلك الحادثة لم تكسر إرادته لينضم لاحقا إلى نادٍ لتدريب الملاكمة التايلاندية. بعد ثلاثة أشهر فقط تنافس في أول مسابقة للهواة.

لم ينجح في تلك المعركة لكنه أبان عن قدرات أثارت إعجاب مدربيه الذين حاولوا اقناعه بدخول عالم الاحتراف. رفض جمال الفرصة لأنه لم يكن لديه ما يكفي من المال لدفع رسوم التدريب ومصاريف السكن.

3. بطل في روسيا وأوروبا والصين

انتقل يوسوبوف إلى العاصمة الروسية موسكو بحثا عن مورد رزق جديد. هناك عمل كحارس لكنه ظل يلاحق حلم العودة إلى ممارسة الملاكمة التايلاندية.

لم يمض وقت طويل. استقال جمال من عمله ليصبح مدربا في Fitness Mania مع الملاكم العالمي المشهور "كوستيا دزيو"، وقاتل أيضا في بعض المسابقات كممثّل للصالة الرياضية.

هيمن يوسوبوف على ثلاث بطولات وطنية في روسيا في المواي تاي والكيك بوسكينغ. لمع اسمه خارج الحدود عندما توّج ببطولة الكيك بوكسينغ في أوروبا والصين التي قرّر الاستقرار فيها.

4. ضربة قاضية تاريخية

بعد أن واجه أفضل المقاتلين في العالم، لفت أداء التركي انتباه "ون" أكبر منظمة قتالية في العالم. عُرض عليه فرصة قتال أحد أشهر نجوم المواي تاي، يودسانكلاي فيرتكس، في DRAGON ببكين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

صنع "خيرو" التاريخ بفضل ضربة قاضية حطّمت أسطورة تايلاندية لم تهزم في رياضة المواي تاي منذ 10 سنوات. بين عشية وضحاها، تغيّرت حياة إبن قرية تلمان بعد الفوز المذهل وذاع صيته في تايلاند والعالم.

5. صعود صاروخي في بطولة"ون"

بعد انتصاره المدوّي على يودسانكلاي، حصل على الفور على فرصة المنافسة على لقب "ون" االعالمي للمواي تاي لوزن الريشة ضد البطل في ذلك الوقت بيتشموراكوت بيتشيندي. لكنه أهدر الفرصة بسبب الإصابة.

بفضل لكماته اليسارية الصلبة وركلاته المدمّرة، استمر الملاكم الشرس في ألقه في منافسات وزن الريشة. فاز بأغلبية ساحقة على الفرنسي الجزائري سماي سانا والتايلاندي العنيد "جو ناتاووت"، ليصعد سريعا في سلم التصنيف مما أهّله للتنافس على اللقب العالمي.

يوم السبت 25 شباط/ فبراير، يدخل المقاتل، البالغ من العمر 39 عاماً، ملعب "لومبيني" للملاكمة، كمرشّح بارز لانتزاع الحزام الذهبي من البطل الحالي التايلاندي تاوانشاي بك.ساينشاي.