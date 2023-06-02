خمس حقائق حول "الملكة الايطالية" مارتن ميكيليتو

ستواجه مواطنة إقليم أوستا الإيطالي،البالغة من العمر 30 عاما منافستها آمبر كيتشن في معركة المواي تاي لوزن القشّة، ويمكن للجماهير توقع عرض عالمي من المهاجمتين الأوروبيتين المثيرتين.

قبل ظهورها الأول في استاد لومبيني للملاكمة، إليك خمس حقائق سريعة عن ميكييليتو "الملكة الإيطالية".

1. من ألعاب القوى إلى فنون القتال

في مستهل مشوارها الرياضي، تنافست "الملكة الإيطالية" في ألعاب القوى مثل الجري السريع لمسافة 100 و200 متر والوثب العالي، لكنها في مرحلة ما ونتيجة للملل غيرت مسارها بشكل كبير عام 2010.

في ذلك العام، بدأت ممارسة فنون الدفاع عن النفس فيFighting Club Valle بإقليم أوستا تحت إشراف المدرب مانويل بيتاز.

لم تستغرق اللاعبة الموهوبة وقتا طويلا لرسم أولى خطواتها الثابتة والعملاقة في مسيرتها المهنية الجديدة عندما تنافست في فئة المحترفين بحلول عام 2012.

2. سجلّ مرصع بالألقاب

وطنيا وأوروبيا، توّجت ميكييليتو بعدد كبير من الألقاب المحترفة في كل من الملاكمة والملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، قبل أن تحدث تأثيرا على المستوى العالمي.

في عام 2015، تغلبت الإيطالية على ماريبيل دي سوزا وحصلت على لقب بطولة ISKA العالمي للكيك بوكسينغ لوزن الريشة ولا يزال الحزام الذهبي في حوزتها لحد الآن.

3. أوّل إيطالية تفوز بذهبية IFMA

في عام 2018، مثلت ميكييليتو في بطولة الاتحاد الدولي لهواة المواي تاي (IFMA) المرموقة في كانكون،المكسيك.

بعد تسجيلها لانتصارين متتاليين بالضربة القاضية في ربع ونصف النهائي، فازت بلقب البطولة بعد تغلبها بقرار الإجماع على الفرنسية آنايل أنجرفيل في النهائي.

وبذلك، أصبحت "الملكة الإيطالية" أول رياضية من بلدها تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة عالمية.

4. علاقة وطيدة بالبطل العالمي بتروسيان

ميكييليتو هي بلا شكّ واحدة من أفضل المهاجمات الإيطاليات على الإطلاق، وتربطها علاقات جيدة بأحد أكبر نجوم فنون القتال في بلادها.

هذا النجم هو "السترايكر" جورجيو بتروسيان الملقب بـ "الدكتور"، بطل الجائزة الكبرى العالمية للكيك بوكسينغ في وزن الريشة ولديه سجل مثير للإعجاب 104-2.

الثنائي تنافس بانتظام خلال بعض العروض في إيطاليا، إلى جانب عملهما سويّاً أثناء المخيّمات التدريبية.

5. أسلوبها القتالي

على الرغم من أنها جديدة على بطولة "ون" إلا أن ميكييليتو مقاتلة مخضرمة ولديها 61 معركة احترافية.

طيلة سنوات، اكتسبت "الملكة الإيطالية" مزيجا من المهارات الراقية والخبرة الواسعة في الكيك بوكسينغ والمواي تاي ويمكنها التنافس ضد أقوى المقاتلات.

ضدّ أمبر سيكون النزال بلا شك أحد أكثر المعارك إثارة في بطاقة ONE Fight Night 11، حيث تسعى "الملكة الإيطالية" لفرض أسلوبها المباشر بحثا عن فوزها السادس بالضربة القاضية.

