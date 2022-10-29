خمسة مقاتلين يابانيّين في عرض "ون" للفنون القتالية... تعرف عليهم

قائمة المحاربين اليابانيين تضمّ أربعة رجال وامرأة واحدة، سيخوضون معارك قاتلية في عرض ONE 163 على ملعب سنغافورة الداخلي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

من أبرز المشاركين، هيروكي أكيموتو، الذي يدافع عن لقب الكيك بوكسينغ لوزن الديك في الحدث الرئيسي، وأسطورة مصارعة الإخضاع شينيا أيوكي.

1. لقب هيروكي أكيموتو في الكيك بوكسينغ على المحك

يتصدر العرض نزال بين الياباني هيرومي أكيموتو والتايلاندي المخضرم بيتشتانونغ بيتشفيرغوس على لقب الكيك بوكسينغ لوزن الديك.

سيتوجّب على البطل أكيموتو، 30 عاماً، أن يواجه التايلاندي المخضرم المُصنّف في المرتبة الثالثة ضمن قائمة مقاتلي الكيك بوكسينغ لوزن الديك في "ون".

وقد حقق أكيموتو خمسة انتصارات متتالية منذ العام 2019، منها ذاك الفوز الذي انتزع من خلاله اللقب في آذار/مارس الماضي، وهو يملك سجلاً لامعاً، إذ فاز بـ26 نزال، مقابل تعرضه لخسارة واحدة فقط.

2. يوشين أوكامي ضد أونغلان سانغ في وزن الوسط

يعود بوشين أوكامي إلى حلبة بطولة "ون" للمرة الأولى منذ العام 2019، عندما فاز على المقاتل الماليزي أجيلان ثاني.

ويدخل أوكامي إلى المواجهة بسجلّ حافل في الفنون القتالية المختلطة (37-14) وخبرة سيضعها في خدمته عندما يصطدم بالمينماري أونغلان.

3. شينيا أيوكي يصطدم بساجد إيزاغاخماييف

وصف مؤسس بطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ أسطورة مصارعة الإخضاع الياباني شينيا أيوكي بـ"أحد أفضل المقاتلين اليابانيين في التاريخ".

وأكمل سيتيودتونغ، في حديث مع الموقع الرياضي "سبورتسكيدا"، قائلاً: "هو حقاً أسطورة. هو مقاتل لا يعتذر عن القتال في أي نزال، يقبل بمواجهة أي منافس".

كلام سيتيودتونغ عن أيوكي يستند إلى امتلاك أيوكي، 39 سنة، الخبرة والمهارات والنجاحات السابقة التي تضعه في مرتبة عالية في عالم الفنون القتالية.

وسيتوجّب على المقاتل الياباني، المصنف خامساً ضمن ترتيب مقاتلي الوزن الخفيف، استخدام خبرته الكبيرة عندما يواجه الروسي سجيد إيزاغاخماييف، الذي يدخل إلى هذه المواجهة بزخم بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية.

4. يويا واكاماتسو ضد وو سونغ هون في وزن الذبابة

يعود يويا واكاماتسو، 27 عاماً، إلى المنافسات عندما يواجه الكوري الجنوبي ووشونغ هون، 30 عاماً، في معركة وزن الذبابة للفنون القتالية المختطلة.

النزال سيشهد على عودة واكاماتسو (15-5) المنتظرة في أول مواجهة له منذ تعرضه للخسارة على يد أردريانو مورايس في نزال على لقب الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة.

5. إيتسوكي هيراتا تلتقي هام سيو هي في نزال الوزن الذري

المقاتلة اليابانية إيتسوكي هيراتا تستعد لمواجهة الكورية هام سيو هي في نزال فنون قتالية مختلطة لوزن الذرة.

وتتطلع اليابانية، 23 عاماً، إلى تحقيق فوزها الثاني على التوالي بعد تخطي خصمتها لين هيكين في آب/أغسطس الماضي.

وتملك هيراتا سجلاً جيداً إذ حققت ستة انتصارات وتعرضت لهزيمة واحدة في "ون".