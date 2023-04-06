خمسة أسباب لمشاهدة ONE Friday Fights 12

بطاقة عرض ONE Friday Fights 12 تشمل 10 معارك في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي)، إلى جانب معركتين مثيرتين في الفنون القتالية المختلطة.

فيما يلي خمسة أسباب لمشاهدة هذا الحدث الأسبوعي في ملعب لومبيني الشهير.

1. صخب مرتقب في الحدث الرئيسي

سيتواجه النجمان بيتسوكومفيت بوي بانغنا مع كونغثوراني سور سوماي في الحدث الرئيسي، وكلا الرجلين حريصين على مواصلة البناء على انتصارهما الأخيرين في ملعب "لومبيني".

يعلم البطلان العالميان في ملعب راجادامنيرن للمواي تاي، أن الفوز سيكون الطريقة المثلى للتقدم نحو المراكز الخمسة الأوائل في فئتهما.

مدّد بيتسوكومفيت سجله في "ون" إلى 3-0 بفوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية أمام بيتشموانغسري تديد في ONE Friday Fights 8، وبنفس الطريقة تغلب كونغثوراني علىغينغسانغليك تور لاكسونغ في ONE Friday Fights 6.

بدافع أضواء الحدث الرئيسي، يرجح أن يجلب هذين المهاجمين ضجّة كبيرة من جرس الافتتاح في مواجهتهما بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

2. معركة كسر السجّل المتعادل

سيقف بيتلامبون موادابلمبانغ وجها لوجه مع الوافد الجديد سونفو تديد، في نزال مواي تاي لوزن غير مقيّد 58.96 كغ.

من الصدف الجميلة في هذه المعركة أنّ الثنائي، ورغم فارق الست سنوات بينهما إلا أنهما يمتلكان نفس السجل الإحترافي (45-12-8)، لذلك يرجح أن تكون معركة حامية بين الرجلين لكسر هذا التعادل وتعزيزه.

بيتلامبون، 26 عاماً، يعرف جيدا أجواء بطولة "ون" إذ تغلب على رامبونغ سور ثيرابات بالضربة القاضية في الجولة الثالثة ضمن ONE Friday Fights 8.

في المقابل، يأمل سونفو تديد، 20 عاماً، أن يستهل مشوراه في أكبر منظمة قتالية في العالم بانتصار يمنحه الثقة اللازمة.

3. نجوم صاعدة تبحث عن الشهرة في "ون"

إلى جانب نزالي الحدث الرئيسي والحدث الرئيسي المشترك، سيشهد العرض أربع معارك تايلاندية خالصة أخرى في "فن الأطراف الثمانية".

تجمع الأولى بين بطل العالم في ملعب راجادامنيرن مواي تاي، موهوك نجوربانجكابي ودنتونجتونج سينغا ماوين. يسعى كلا المقاتلين في نزالهما عن فئة وزن الذبابة لتسجيل ظهور أوّل لافت لهما على المسرح العالمي.

في مواجهة ثانية في وزن الذرة، يطمح الصاعدين خونسوك سور ديشابان، 19 عاماً، وكوهتاو بيتسومنوك، 18 عاماً، في تقديم عرض جيد على الملعب الأيقوني.

أما في النزالين الثالث والرابع، سيتواجه في وزن غير مقيد 55.3 كغ توبتيمثونغ سور جور ليكموانغنون ضدّ بيتشنومتشاي سور جور تونغبراتشين، في حين يلتقي بطل العالم في ملعب راجادامنيرن للمواي تاي تشالاوان نجوربانجكابي ضدّ زيتا شور تشوكامنواي في وزن غير مقيّد 56.2 كغ.

4. أول ظهور للبطل العالمي الفرنسي بوهيك في "ون"

يعود "السترايكر" الفرنسي الموهوب رافي بوهيك (31 عاماً) للقتال في ملعب لومبيني لكن هذه المرة تحت راية بطولة "ون" حيث سيواجه تاباوكايو سينغا ماوين في نزال المواي تاي عن فئة وزن الديك.

بوهيك الفائز بثمانية ألقاب عالمية في الملاكمة التايلاندية يعرف جيداً الحلبة الأيقونية كونه من أوائل الرياضيين الذين فازوا بلقب عالمي داخلها.

يشتهر الفرنسي صاحب السجل الرائع (82-19) بأسلوب قتالي مميز، يمزج فيه بين الركلات واللكمات والمرفقين بشكل فعال. ويعول بوهيك على أسلوبه هذا لتجاوز منافسه الصاعد الذي يصغره بـ11 عاماً.

5. نزالان مثيران للاهتمام في الفنون القتالية المختلطة

رغم أنّ "فن الأطراف الثمانية" يهمين على البطاقة بعشر معارك إلا أنّ معركتين في الفنون القتالية المختلطة سيضفيان نكهة مختلفة لهذا العرض.

تقام المواجهتان المثيرتين في وزن الريشة. في الأولى يعود الماليزي المخضرم كيانو مينسوبا للقتال بحثاً عن فوز عاشر في مسيرته.

لم يتنافس المقاتل، البالغ من العمر 28 عاماً، منذ خسارته أمام يون تشانغ مينسوبا في عرض ONE Fight Night 3.

من جهته، يطمح القرغيزي نورزمان أشباييف في بداية مثالية مع ظهوره الأول في "ون".

تجمع المواجهة الثانية بين الوافدين الجديدين على بطولة"ون" كل من الكوري دو غيوم لي ومنافسه غير المهزوم البرازيلي غيلهيرم أنتونيس.

