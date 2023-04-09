خمسة أسباب لمشاهدة نونغو هاما ضدّ جوناثان هاغرتي في ONE Fight Night 9

يتصدّر عرض ONE Fight Night 9 الصراع المثير للاهتمام على لقب "ون" العالمي في المواي تاي لوزن الديك بين اثنين من أكبر الأسماء في فنّ الأطراف الثمانية.

فيما يلي إليك خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة المعركة الكبيرة بين البطل نونغو هاما والنجم جوناثان هاغرتي.

1. نونغو هاما لتمديد فترة سطوته على اللقب العالمي

منذ حصوله على اللقب العالمي في وزن الديك لأول مرّة في شباط/ فبراير 2019، نجح نونغو هاما في احباط جميع محاولات خصومه المتكررة لانتزاع الحزام الذهبي منه.

الروسي ألافيردي رمضانوف، كان أخر من حاول تهديد عرش الأسطورة التايلاندية لكنه تلقى ردا قاسيا بالضربة القاضية في الجولة الأخيرة من النزال المكوّن من خمس جولات.

بذلك الفوز الباهر واصل نونغو هاما سيره بثبات وثقة عالية وحافظ على سجله النظيف في بطولة "ون" (10-0) مع خمس ضربات قاضية متتالية.

خلال مواجهته لجوناثان هاغرتي، يتطلع التايلاندي لتعزيز إرثه اللامع والخالي من الهزائم منذ ثمانية أعوام وتمديد فترة سطوته على فئة وزن الديك للمواي تاي.

2. ضربة قاضية سادسة متوقعّة من هاما

بامكانياته البدنية الرهيبة ومهاراته العالية، نجح البطل التايلاندي، البالغ من العمر 36 عاماً، في انهاء خصومه بطرق مذهلة في معاركه الأخيرة حيث تغلّب على أربعة منهم بالضّربة القاضية وواحد بالضربة القاضية التقنية.

من بين السيناريوهات المتوقع حدوثها بشّدة خلال النزال المقبل، هو إنهاء نونغو هاما لخصمه جوناثان هاغرتي بضربة قاضية بين الجولتين الثالثة والرابعة استنادا لنتائجه في نزالاته الخمسة الأخيرة في "ون".

الضربات القاضية الخمس المتتالية التي سجّلها ممثل فريق Evolve MMA، جاءت ثلاث منها في الجولة الثالثة وواحدة في الجولة الأولى وأخرى في الجولة الرابعة.

3. تحدٍّ جديد لبطل العالم السابق في وزن الذبابة

كافح الإنجليزي جوناثان هاغرتي بطل "ون" العالمي السابق في الملاكمة التايلاندية لوزن الذبابة من أجل زيادة الوزن والانتقال إلى وزن الديك للتحدي على الحزام الذهبي.

بعد فوزه في معاركه الثلاث الأخيرة، حصل الإنجليزي، البالغ من العمر 26 عاماً، على فرصة لابراز سيرته الذاتية المذهلة في فئة وزن أعلى من وزن الذبابة وأمام أحد أخطر المهاجمين على هذا الكوكب.

4. "الجنرال" رقم صعب في المواي تاي

مع انتصاراته على أمثال ساما غايانغاداو ويوسف العسيري- بالإضافة إلى معركتين ملحميتين على اللقب العالمي مع ملك الملاكمة التايلاندية الحالي في وزن الذبابة روداتانغ جيتموانيون، أثبت الإنجليزي أنه مقاتل لا يهاب أحداً وقادر على الذهاب إلى أبعد حدّ في قتاله ضدّ هاما.

في نزاله الأخير، حصل "الجنرال" على قرار منقسم صعب أمام فلاديمير كوزمين، لكن هذا الفوز منحه ثقة إضافية لمواجهة خصوم من العيار الثقيل في وزن الديك.

5. هزيمة نونغو هاما... سيناريو وارد

بمنطق الخبرة والمستوى في المواي تاي عن فئة وزن الديك، يبدو أن المقاتل الشّرس نونغو هاما هو المرشّح الأبرز للفوز بالمعركة الملحمية مقارنة بالإنجليزي هاغرتي.

لكن في بعض المعارك الكبرى السابقة في بطولة "ون"، حدثت مفاجآت بالجملة حيث أدار الفوز ظهره للمرشح الأوفر حظاً بينما ابتسم للمقاتل ذي الحظوظ الضئيلة.

في النزال المقبل، قد يبدو هاغرتي الحلقة الأضعف في نظر الكثيرين لكنه في الحقيقة هو بطل عالمي سابق ويمتلك جميع الأدوات اللازمة لفك شيفرة التايلاندي والحاق الهزيمة الأولى به منذ عام 2015.