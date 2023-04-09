خمسة أسباب لمشاهدة نزال خليل أمير ضد موريس أبيفي

المقاتلان سيخوضان نزالهما المرتقب ضمن عرض نونغو هاما ضدّ جوناثان هاغرتي في ONE Fight Night 9 فجر السبت 22 نيسان/ أبريل بملعب لومبيني للملاكمة ببانكوك تايلاند.

إليكم خمسة أسباب لمشاهدة الصراع المثير بين فنان الضربات القاضية التركي أمير والصيّاد السويسري أبيفي.

1. نجمان غير مهزومين

عندما يصطدم نجمان غير مهزومين يكون النزال في أغلب الأحيان مثيرا للاهتمام. وبالنظر إلى مؤهلات أمير خليل وموريس أبيفي، قد تعرف هذه المعركة نهاية درامية.

لأجل البناء على زخم انتصاره الصادم في ظهوره الأول في بطولة "ون" التركي يتطلع التركي المصنف رابعا في تصنيف فئة الوزن الخفيف إلى إيقاف الوافد الجديد ومواصلة الصعود نحو المنافسة على الحزام الذهبي.

في المقابل، يأمل أبيفي الذي لم يهزم في مسيرته الإحترافية إلى إحداث نفس الضجيج في أول ظهور له في "ون". البطل السويسري، يطمح للظهور بشكل يتماشى مع سمعته الجيدة التي بناها خارج بطولة "ون".

2. نجمان يتميّزان بقدرة إنهاء النزالات

المُطّلع على سجلي الرجلين في مسيرتهما الإحترافية يلاحظ تطابقا كليا في معدل إنهائهما للمعارك.

السويسري الشاب، 23 عاماً، خاض 6 نزالات سابقة ويمتلك معدل إنهاء بنسبة 100% تماما مثل منافسه التركي الذي فاز في ثمانية معارك وهو أمر ينذر بأن الصراع المقبل بينهما قد يشهد نهاية عنيفة.

3. خليل أمير فنان الضربة القاضية

أثار أمير خليل ضجّة في أول ظهور في "ون" حيث سجل ضربة قاضية مثيرة ضد المشاكس المخضرم تيموفي ناسيوخين في أيلول/سبتمبر الماضي.

فوز أمير البالغ من العمر 28 عاماً الصادم في الجولة الثانية على المنافس السابق على لقب بطولة العالم، يعد أكبر انتصار في مسيرته حتى الآن رافعا رصيده إلى 8-0.

في معاركه الثماني السابقة، سجّل الظاهرة التركية 7 ضربات قاضية مستخدما فيها لكماته المدمرة وضربة الركبة في حين جاء الفوز بالإخضاع في معركة وحيدة.

4. مهارات موريس في الإخضاع

يوصف السويسري موريس أبيفي بأنه مصارع متمرّس، كونه أنهى بحركات إخضاع مختلفة ثلاث معارك من مجموع معاركه الست التي خاضها في مسيرته الإحترافية ببطولة القتال الوطنية (NfC).

أبيفي، 23 عاماً، الذي يتدرب في نادي تايغر مواي تاي في فوكيت، بتايلاند، يجيد أيضا القتال على القدمين وذو قوة خادعة، إذ يمكنه تسديد الكثير من اللكمات والضربات القوّية والدقيقة.

إلى جانب ذلك، ينوع السويسري في أسلوبه القتالي المذهل لمباغتتة خصومه ومفاجأتهم بتسديدات خاصة مثل الركلة المقلوبة أو الدوّارة.

5. نجم صاعد لا يستسلم

ربما تكون مواجهته المقبلة في ملعب "لومبيني" أمام التركي أمير نقطة انطلاق حقيقية ومنعرج حاسم لهذا النجم الصاعد الباحث عن أضواء الشهرة في عالم فنون القتال المختلطة.

بطل سويسرا في فنون القتال المختلطة مرتين، معروف بعدم الاستسلام أبدا. لهذا السبب يحب دائما إظهار شخصيته عندما يكون في دائرة الضوء. الآن عليه أن يثبت كل ما عرف به من مهارات وقدرات عالية عندما يدخل الحلبة الأيقونية يوم السبت.

إلى جانب نزال أمير وأبيفي، سيشهد عرض ONE Fight Night 9 معارك أخرى ملتهبة أبرزها نزال الحدث الرئيسي على لقب بطولة العالم في مواي تاي لوزن الديك، بين ملك الفئة الحالي التايلاندي نونغو هاما وبطل المواي تاي لوزن الذبابة السابق، البريطاني جوناثان هاغرتي.

