خمسة أسباب لمشاهدة نزال سوبرلك ضد بويرتاس على اللقب العالمي للكيك بوكسينغ

يوم السبت 14 كانون الثاني/ يناير، سيخوض المقاتلان نزال التحدي على اللقب الشاغر الذي أنتزع من المغربي الهولندي إلياس النهاشي بعدما تخطى الوزن المحدد في فئته.

إليك خمسة أسباب لمشاهدة النزال المشوّق بين سوبرلك وبويرتاس على حلبة "إمباكت أرينا" في تايلاند.

1. تحديد هوية البطل الجديد لوزن الذبابة

بعد فترة طويلة هيمن فيها إلياس النهاشي على قمة الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في بطولة "ون"، جاء الدور على سوبرلك أو بويرتاس ليرث أحدهما تركة المغربي الثمينة، ويتربع على عرش هذه الفئة.

خمس جولات أو ربما أقل، ستفصل المقاتلين عن تحقيق حلمهما الكبير بلف الحزام الذهبي على خصر أحدهما في نهاية المعركة الصاخبة.

من المتوقع في هذا الصراع المثير، أن يدخل الإسباني المُصنّف خامساً ضمن فئة وزنه في حرب ضروس مع النجم التايلاندي الشرس.

2. الهدف الأكبر لسوبرلك

بسجله المذهل 131 فوزا و29 هزيمة و4 تعادلات، يخطط البطل التايلاندي للإطاحة بخصمه بويرتاس والظفر بالحزام المميز.

سوبرلك، صاحب أربعة انتصارات متتالية في المواي تاي، يعتقد أنّ التحدي على اللقب العالمي لن يكون صعباً، رغم امتلاك الإسباني مهارات إلى حلبة القتال.

كما اعترف المقاتل، البالغ من العمر 27 عاماً، أنّ قتال بويرتاس سيكون أسهل من النهاشي لقدرته على قراءة حركة الإسباني بشكل أوضح.

بعد تحقيق فوز مذهل بالضربة القاضية على والتر جونكالفيس العام الماضي، يشعر "آلة الركل" أكثر من أي وقت مضى بامتلاكه لقوة نارية قادرة على إنهاء منافسيه داخل الدائرة.

3. بويرتاس يركز على النصر وليس على الخصم

بات بويرتاس على بعد أيام فقط معركة غير متوقعة في مسيرته الاحترافية. فممثل فريق "أولتيمايت فايت سكول"، لم يكن يحلم بفرصة للقتال من أجل أفضل حزام يمكن أن ينافس عليه مقاتل الكيك بوكسر.

منذ إنضمامه لـ "ون"، خاض المقاتل البالغ 30 عاماً نزالين فقط. خسر في الأول بقرار الإجماع أمام بانباياك جيتموانيون، المُلقب بـ"ذي أنجل ووريور"، بموجب قواعد الكيك بوكسينغ، ثم حقق فوزاً حاسم في النزال الثاني على حساب الصيني جيدو ييبو.

لا ينزعج ابن مدينة ملقة الإسبانية من السيرة الذاتية المثيرة للإعجاب لخصمه، لأنه يركز بدرجة أكبر على تحقيق الفوز الذي سيدفعه إلى آفاق جديدة في أكبر منظمة لفنون القتال في العالم.

4. شراسة بويرتاس وديناميكة سوبرلك

سيشكل الأسلوب القتالي المختلف بعض التحديات والمصاعب للرجلين اللذين يتواجهان للمرة الأولى في بطولة "ون".

الإسباني المتشبع بفنون الكيك بوكسينغ الهولندي يميل كثيرا للعدوانية وتبادل اللكمات المدمرة، كما أنه مقاتل لا يقهر ويرفض التراجع إلى الخلف.

هذا الأسلوب الشرس لبويرتاس سيتعارض مع نظيره لدى سوبرلك الذي يعتمد كثيرا على الديناميكة وسرعة الحركة ومهاراته في المواي تاي لتصويب ركلات قوية ومباغتة نحو جسد خصمه ورأسه.

5- ضربة قاضية محتملة

سقوط أحد المقاتلين بالضربة القاضية، يبدو أحد السيناريوهات المتوقع حدوثها في المعركة المحمومة المرتقبة بين سوبرلك وبويرتاس.

اللقب العالمي والأسلوب القتالي الهجومي المميز للرجلين، هما دافعان بارزان للسير بالصراع نحو نهاية درامية.

قد تكون إحدى الضربات القوية لأحد المقاتلين نحو خصمه كفيلة بانهاء النزال واشعال حماس جماهير فنون القتال في إمباكت أرينا.

في آب/ أغسطس من العام الماضي، حقق سوبرلك فوزاً مذهلاً بالضربة القاضية على والتر جونكالفيسفي الدقيقة 1:35 من زمن الجولة الأولى. التايلاندي بثقته المعهودة يسعى لتكرار ذلك السيناريو أمام بويرتاس الذي بدوره يتمنى أن تصيب إحدى لكماته العنيفة ذقن منافسه وتسقطه أرضاً.

