خمسة أسباب لمشاهدة نزال ساجد إزاغاخماييف ضد شينيا أيوكي في ONE 163

فيما يلي خمسة أسباب لمشاهدة معركة إزاغاخماييف ضد أيوكي في ONE 163.

1. إزاغاخماييف لمواصلة الهيمنة

بدا ساجد إزاغاخماييف، 28 عاماً، مهيمناً منذ ظهوره لأول مرة في بطولة "ون" مطلع هذا العام. لكنه سيكون يوم السبت أمام أصعب اختبار له حتى الآن.

حقق الروسي فوزين على الأمريكي جيمس ناكاشيما بعملية خنق مثلث الذراع، وبإجماع الحكام على الصيني زهانغ ليبنغ في وقت كان فيه الأخير يُعتبر من أبرز المقاتلين بفئته في "ون".

يبحث إزاغاخماييف، عن تحقيق فوز صريح من شأنه أن يحسّن به رقمه القياسي في "ون" إلى 3-0.

2. معركة الاقتراب من القمة

يسعى إزاغاخماييف وأيوكي بشتى الطرق لتحقيق النصر في نزالهما يوم السبت ليثبتا أنهما يستحقان مستوى أعلى في تصنيف مقاتلي الفنون القتالية المختلطة لفئة الوزن الخفيف.

يحتل الياباني المركز الخامس خلف الروسي صاحب المركز الرابع، والذي يحاول أن يدفع نفسه أقرب إلى القمة التي يتربع عليها الأمريكي-السنغافوري كريستيان لي.

الظاهرة الروسية والأيقونة اليابانية يدركان جيداً أنّ الانتصار في المعركة القادمة سيقربهما أيضاً من أعتاب المنافسة على اللقب العالمي في فئة الوزن الخفيف.

3. نزال التحدي لأسطورة الإخضاع

رغم فارق السن بينه وبين إزاغاخماييف، أكد بطل العالم السابق لـ "ون" عن فئة الوزن الخفيف شينيا أوكي، أنه مستعد لمواجهة خصمه الروسي.

أبدا المقاتل المخضرم، 39 عاماً، حماسه لاختبار قدراته أمام المقاتل الصاعد، مشيراً إلى أنّ مواجهة المواهب الصاعدة في بطولة "ون" أمر محفز وملهم بالنسبة له.

يتمتع أيوكي بخبرة واسعة في الفنون القتالية المختلطة تمتد لـ 19 عاماً، كما يمتلك رصيداً جيداً من الانتصارات، يبلغ 47 فوزاً مقابل 10 هزائم وتعادل وحيد.

4. أسلوب قتالي مميز ومختلف

سينتظر عشاق الفنون القتالية المختلطة المعركة بين أيوكي و إزاغاخماييف للإستمتاع بأسلوبيهما المميّزين والمختلفين في القتال.

يُعد أيوكي لاعب الجودو وحامل الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي أحد أقوى المتخصصين في الإخضاع في تاريخ الفنون القتالية المختلطة. ويعتمد في أسلوبه القتالي على مباغتة خصمه ومهاجمته من كل صوب.

أما إزاغاخماييف، فهو مصارع قوي للغاية ويحبّذ دوماً مهاجمة منافسيه من الأعلى. ويشبّه كثيرون أسلوب إزاغاخماييف في القتال بأسلوب مدربه، أسطورة الفنون القتالية السابقة حبيب نور محمدوف.

توقع الإستراتيجية القتالية التي سيعتمدها كل مقاتل يبدو أمراً صعباً، لكن المؤكد أنّ المحاربين سيستخدمان ضد بعضهما البعض جميع أسلحتهما الفتاكة لتحقيق النصر.

5. حرب التصريحات تنذر بمعركة حامية

قبل المعركة الكبيرة، اندلعت حرب التصريحات المستفزة والتهديدات، خاصة من جانب المقاتل الروسي الذي صرح بأنه سيرسل منافسه الياباني إلى التقاعد فور نهاية النزال.

حاول إزاغاخماييف النيل معنوياً من المقاتل صاحب الخبرة الكبيرة والمسيرة الممتدة لأكثر من 20 عاما.

لكن محاولات التقليل من الشأن تلك، لم يأخذها أيوكي على محمل الجد، مؤكداً أنّ لا أحد يستطيع إنهاء مسيرته القتالية اللامعة.