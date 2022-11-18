خمسة أسباب لمشاهدة نزال أحمد مجتبى ضد أبراو أموريم في عرض ONE 163

النزال لن يكون سهلاً على المقاتلين. الباكستاني المتفجّر يأمل في عودة مظفرة لمنافسات بطولة "ون"، بينما يرنو البرازيلي صاحب الخبرة والسجلات الجيدة لكبح جماح منافسه وحصد الفوز الثاني له في المنظمة.

إليك خمسة أسباب لمشاهدة نزال أحمد مجتبى ضد أبراو أموريم في عرض ONE

1. تعطش الباكستاني للقتال في حلبة "ون"

يسجل أحمد مجتبى عودته لبطولة "ون" بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف.

الاشتياق للمنافسات والتعطش للقتال، سيمنحان المحارب الباكستاني المُلقب بـ"ذا ولفورين" أي الذئب، جرعات تحفيزية أكبر في مهمته الصعبة للإطاحة بخصمه البرازيلي.

ويأمل الباكستاني بتكرار سيناريو نصره الأخير في فبراير/شباط عام 2021 خلال عرض ONE: “Unbreakable” Part III، عندما سحق خصمه الهندي راهول راجو بالضربة القاضية في غضون 56 ثانية فقط.

2. فوز رابع لمجتبى أم ثانٍ لأموريم في "ون"؟

يضع المحاربان نصب أعينهم الفوز بالنزال، بهدف تعزيز رصيدهما من الإنتصارات في "ون".

منذ انضمامه لأكبر منظمة قتالية في العالم عام 2016، حقق مجتبى ثلاثة انتصارات مقابل تعرضه لخسارتين. ويأمل في تعزيز رصيده الإيجابي عندما يقف وجها لوجه أمام أموريم.

بدوره، يدخل أموريم نزاله الثاني في "ون" وفي سجلّه فوز واحد حققه في أبريل/نيسان الماضي.

ويتطلع البرازيلي الخبير إلى توظيف مخزونه في الفنون القتالية للتوقيع على الفوز الثاني له في سجلاته ببطولة "ون".

وكان أموريم قد حقق انتصاراً مهماً في أبريل/ نيسان الماضي على حساب الكوري الجنوبي داس سونغ بارك.

3. خبرة أموريم في مواجهة طموح مجتبى

الخبرة في مواجهة الطموح: قد يكون العنوان الأنسب للمواجهة بين مجتبى وأموريم في فنون القتال المختلطة لفئة الوزن الخفيف.

على مشارف عقده الأربعين، يدخل خبير الجوجيتسو المعركة المقبلة ضد الباكستاني الصاعد البالغ من العمر 29 عاماً.

فارق السنوات العشر قد يلعب دوراً رئيساً في المعركة. البعض يرى أنه عامل إيجابي يصبّ في مصلحة المقاتل الباكستاني المتوهّج، فيما يرى البعض الآخر أن العمر مجرد رقم لن يشكل عائقاً أمام البرازيلي المحنّك.

حقق أموريم تسعة انتصارات وثلاثة هزائم في مسيرته بالفنون القتالية المختطلة، مقابل (9-2-0) لمجتبى ألمع النجوم الباكستانيين حالياً في الفنون القتالية المختلطة.

4. المصارعة ضد الجوجيستو البرازيلي

يجمع أسلوب "ذا ولفيرين" القتالي بين مهارات المصارعة والملاكمة، وبفضل أسلوبه جاءت انتصاراته تقريباً بواسطة إيقاف المعارك.

على حلبة ملعب سنغافورة الداخلي يوم السبت، سيختبر إبن مدينة كويتا الباكستانية مدى فعالية أسلوبه ضد منافسه البرازيلي.

مثل المقاتلين البرازيليين، يعتمد أموريم، حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو، في نهجه القتالي على التقنيات المكتسبة من هذه الرياضة، إلى جانب امتلاكه لمهارات جيدة في فنون القتال المختطلة.

تنوّع أسلوبه في القتال مكّنه من تحقيق انتصارات عديدة في مسيرته الرياضية، جاءت أغلبها بواسطة عمليات الإخضاع والخنق بالإضافة إلى الضربات القاضية.

5. حظوظ متساوية في نزال مشوّق

لا أحد يمكنه وضع تصوّر لنهاية المعركة بين مجتبى وأموريم، لأن كلا المقاتلين يتميّزان بأسلوب خاص وطريقة مفضلة في القتال داخل القفص.

في نزاله الأخير ضد الهندي راهول راجو، أطلق مجتبى لكمة يمينية قاضية، أصابت منافسه في مقتل وأنهت المعركة في أقل من دقيقة بعد جرس الإنطلاق.

أما البرازيلي، فقد احتاج لـ 1:20 دقيقة من زمن الجولة الثانية، لتسديد ركبة قوية ولكمة متقنة حطّم بهما أمال الكوري الجنوبي داس سونغ بارك.

بالنظر لطريقة فوزيهما الأخيرين في بطولة "ون"، تبدو حظوظ البرازيلي والباكستاني متساوية لكسب معركة الوزن الخفيف، ويبقى باب التوقعات مفتوحا على مصراعيه.