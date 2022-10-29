خمسة أسباب لمشاهدة نزال إيراج عزيزبور ضد رومان كريكليا للوزن الثقيل

خمسة مقاتلين يابانيّين في عرض "ون" للفنون القتالية... تعرف عليهمالنزال القادم بين عزيزبور وكريكليا، الذي سيُقام في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون الثالث بينهما خلال مسيرتيهما، بعد أن فاز كل منهما على الآخر بنزال واحد بين نزالين خاضهما خارج بطولة "ون".

فيما يلي خمسة أسباب لمشاهدة مواجهة إيراج عزيزبور ورومان كريكليا في ONE 163.

1. اشتباك مقاتلين لا يعرفان طعم الهزيمة في "ون"

يدخل كل من عزيزبور وكريكليا هذا النزال برصيد خالٍ من الهزائم.

عزيزبور، 34 عاماً، فاز بمبارياته الثلاث ضد أندرسون سيلفا وإسماعيل لوندت وبرونو شافيز.

أما كريكليا، 31 عاماً، فقد تفوّق على طارق خبابيز وأندريه ستويكا ومراد أيجون وغوتو إينوسينتي في مبارياته الأربع في بطولة "ون".

2. تحدّ للفوز بالجائزة الكبرى

لا أحد بين المقاتلين ذوي الخبرة الواسعة سيتقبّل خسارة سجلّه المثالي أو الفرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

الوصول إلى النهائي لم يكن سهلاً، بالأخصّ على عزيزبور.

فقد ضرب الإيراني موعداً مع نظيره الأوكراني بعدما أفرغ كل ما في جعبته لتحقيق فوز صعب في الدور نصف النهائي من سباق الجائزة الكبرى، على البرازيلي برونو شافيز في عرض ONE 161.

مهمة كريكليا، وهو العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف الثقيل، في الوصول إلى النهائي، لم تكن بنفس الصعوبة، إذ إنه سيطر بشكل كامل على غوتو إينوسينتي وهزمه بعد 52 ثانية من انطلاق النزال فقط.

البطلان يستعدان الآن، بحماسة وإصرار، لنزال فاصل وعينهما على الجائزة الكبرى.

3. المواجهة الثالثة... ثابتة

مواجهة عزيزبور وكريكليا في الحدث ONE 163، ستكون الثالثة في مسيرة المقاتلين والأولى لهما في بطولة "ون"، الأمر الذي يضيف النزال إثارةً.

عزيزبور كان قد انتصر في النزال الأول بين الرجلين في العام 2018، لكن الأوكراني عاد وانتزع الفوز في النزال الثاني بينهما في العام 2019.

وفي النزال الثالث، سيسعى كل من المقاتلين إلى كسر التعادل لمصلحته وانتزاع الأسبقية.



4. الإثارة قبل المباراة

كان من المقرر أن تقع المعركة الثالثة بين المقاتلين في أكتوبر الماضي، لكن كريكليا اضطر إلى الانسحاب بسبب المرض.

قبل فوزه في الدور نصف النهائي، كان عزيزبور قد تمنى أن يواجه كريكليا مجدداً، معبراً عن أمله بالثأر من نظيره.

ففي أيلول/سبتمبر، قال عزيزبور: "أريد أن أواجه رومان كريكليا. هناك عمل غير منجز وأتطلع لإنهائه. في نزالنا الثاني، لم أكن جاهزاً بما يكفي وأخطأت خلال النزال. أريد أن أواجه رومان مجدداً".



5. صراع الوزن الثقيل

دائماً ما يكون صراع الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل حدثاً رياضياً مثيراً، ومن المؤكد أنّ المقاتلين عزيزبور وكريكليا سيسهمان بخبرتهما الكبيرة وأسلوبهما القتالي العنيف في زيادة درجات الإثارة في حدث ONE 163.

كريكليا يمتلك سجلاً بـ 12 فوز متتالٍ، وإذا تمكن من التغلب على منافسه الإيراني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن المقاتل الأوكراني سيجمع الحزام الفضي للبطولة بحزام الكيك البوكسينغ الذهبي للوزن الثقيل.

