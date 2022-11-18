خمسة أسباب لمشاهدة عرض ONE Fight Night 4 هذا السبت

في التالي خمسة أسباب رئيسية لمشاهدة عرض ONE Fight Night 4 غداً السبت.

1. العسيري يقاتل من أجل لقب مزدوج

يمتلك المقاتل المغربي يوسف العسيري الفرصة لتدوين إسمه في التاريخ في ONE Fight Night 4 والخروج من العرض بطلاً عالمياً عن فئتين مختلفتين في المواي تاي.

لكن العسيري، المتربع على عرش المواي تاي لوزن القشة منذ أيار/مايو، يعلم أنّ مهمته بانتزاع لقب المواي تاي لوزن الذبابة لن تكون سهلة، إذ يواجه المقاتل التايلاندي الشرس رودتانغ جيتموانيون.

وينتظر عشاق الفنون القتالية عودة رودتانغ، المُلقّب بـ"الرجل الحديدي"، إلى الحلبة للمرة الأولى منذ فوزه على جاكوب سميث في ONE 157.

وفي حين يسعى العسيري إلى استكمال سلسلة انتصاراته المبهرة والتتويج بلقب ثانٍ، يأمل رودتانغ بأن يحافظ على سجله الخالي من الهزائم في المواي تاي.

2. كريستيان لي ضد كيامريان عباسوف

يخوض المقاتل الأمريكي-السنغافوري، وهو بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، نزالاً منتظراً ضد كيامريان عباسوف.

يُذكر أنه تم تعديل شروط النزال بعدما فشل عباسوف في قياس الوزن، وتجريده من لقب بطولة العالم لوزن الوسط أو إمكانية إحراز اللقب نتيجةً لذلك، لينتقل النزال من فئة الوزن الوسط إلى فئة الوزن غير المحدد (catchweight).

أمام كريستيان لي فرصة مثل تلك المتاحة للعسيري. فإذا فاز لي في نزاله ضمن العرض المنتظر، سيضيف اللقب العالمي عن فئة وزن الوسط إلى لقبه الحالي.

3. التنافس مستمر بين الجوجيتسو والسامبو

ستتنافس دانييل كيلي، حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي، مع بطلة العالم في السامبو أربع مرات ماريا مولتشانوفا.

تمثل المواجهة بين المحاربتين فصلاً آخر من الصراع في بطولة "ون" بين الجوجيتسو البرازيلي والسامبو، وهُما أسلوبين يختصّان في القتال الأرضي والإخضاع.

وتدخل الأمريكية كيلي النزال لترسيخ تفوّق الجوجيستو البرازيلي، بينما تسعى مولتشانوفا لإظهار أن السامبو هو الأكثر فعالية.

4. عودة بيبيانو فرنانديز المنتظرة

يحاول بيبيانو فرنانديز خلال نزاله يوم السبت ضدّ الموهبة الفلبينية الصاعدة ستيفن لومان أن يثبت للجميع أنه لا يزال ينتمي لمقاتلي النخبة.

فرنانديز ولومان فشلا في قياس الوزن، ما يعني أنهما سيخوضا نزالهما ضمن فئة الوزن غير المحدد بدلاً من فئة وزن الديك.

المقاتل البرازيلي، بطل العالم لـ11 مرة، يتطلع لإسكات المشككين بقدرته على المنافسة في عمر الـ42 سنة، من خلال إلحاق أول هزيمة بـ "القناص" بعدما حقق الأخير 10 انتصارات متتالية.

5. كيم جاي وونغ يقاتل ضمن فئة وزن الديك للمرة الأولى

في نزال محوري لمسيرة المقاتلين، يستعد الكوري الجنوبي كيم جاي وونغ، المنافس السابق في فئة وزن الريشة، لمواجهة بطل العالم السابق في وزن الديك كيفن بيلينغون.

في نزاله الأول ضمن فئة وزن الديك، يأمل كل من كيم جاي وونغ في بدء رحلة جديدة نحو المنافسة على اللقب العالمي.