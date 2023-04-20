خمسة أسباب لمشاهدة عرض ONE Fight Night 9

April 20, 2023 22:10 فجر السبت 22 أبريل/نيسان، تعرض بطولة "ون" على جماهير فنون القتال عبر العالم ليلة أخرى من الإثارة في ملعب لومبيني الشهير للملاكمة بتايلاند.