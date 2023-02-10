خمسة أسباب لمشاهدة عرض بطولة "ون" 4 ONE Friday Fights

العرض، الذي ينطلق على beIN SPORTS 3 PREMIUM الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، يضمّ مزيجاً من النزالات المذهلة ذات المستوى العالمي ومسابقات الفنون القتالية المختلطة التي تضم أفضل النجوم الواعدة في هذه الرياضة.

في التالي خمسة أسباب رئيسية لمشاهدة ONE Friday Fights 4.

1. صدام شرس بين نجمين في وزن الذبابة

يلتقي النجمان التايلانديان باتمان أو.أتشاريا مع دوانغسومبونغ جيتموانيون في نزال بقواعد المواي تاي لفئة وزن الذبابة ضمن الحدث الرئيسي المنتظر.

باتمان البطل السابق في ملعب "لومبيني"، يسعى إلى تحقيق فوز جديد يضيفه إلى سجله الإجمالي في المواي تاي والذي يبلغ (65-20-2).

لكن طريق باتمان، البالغ من العمر 27 عاماً، نحو الفوز يتوقّع أن يكون وعرا بالنظر لوجود منافس خطير وشرس بحجم بدوانغسومبونغ. الأخير حقق انتصارات كاسحة على مقاتلين لهم وزنهم في رياضة الملاكمة التايلاندية على غرار سافاس مايكل وشورفا تور. سانغتينوي.

بدوانغسومبونغ، 24 عاماً، ينتظر بفارغ الصبر مواجهته الأولى تحت راية "ون"، والتي يعتبرها خطوة أولى في رحلة تقفي خطى مثله الأعلى وزميله في فريق جيتموانيون البطل العالمي لوزن الذبابة، رودتانغ جيتموانيون.

النجم الصاعد صاحب السجل الرائع (70-10-2) مصمّم على أن ينافس على الألقاب في بطولة "ون" ويصبح يوما ما بطلا عالميا مثل رودتانغ. لكن هذا الحلم يتطلب منه بذل قصارى جهده لإثبات قدراته التنافسية يوم الجمعة في ملعب لومبيني للملاكمة.

2. معارك مثيرة أخرى في المواي تاي

جماهير فنون القتال ستكون على موعد مع نزالات لا تقل أهمية عن معركة الحدث الرئيسي، حيث سيتنافس مقاتلون من النخبة في أوزان مختلفة من أجل تقديم عروض مميزة.

في معركة تلوح حامية في الحدث الرئيسي المشترك، يلتقي مونغكولكاو سور.سوماي مع بيتشموانغسري تديد في صراع وزن الذبابة. وفي الفئة ذاتها يلتقي شاونغوه جيتموانيون بالكامبودي آن بونهور.

أما في فئة وزن غير المقيّد، فستقام ثلاث مباريات حيث يلتقي التركي إردم طه دينسر مع الإيطالي أليساندرو سارا في حين تواجه المقاتلة الشابة غوسيونغ فيرتكس (17 عاماً) التشيلية فرانشيسكا “"ميس سكارفيس" فيرا، بينما تتنافس المقاتلة الإسكتلندية جودي هومبر مع الأرجنتينية مالينا غارسيا.

3. "البروفيسور" التركي في مواجه "فيراري إيطاليا"

يتواجه المقاتلان الشابان التركي إردم طه دينسر والإيطالي أليساندرو سارا في نزال المواتي لوزن غير المقيّد.

دينسر الملقب بـ "البروفيسور" هو محارب متخصّص في المواي تاي والكيك بوكسينغ وله باع جيد في هذا المجال، كونه فاز في 31 معركة من أصل 34 وانهزم في ثلاث.

بدوره يملك الإيطالي المعروف بـ "فيراري إيطاليا" خبرة في الكيك بوكسينغ والمواي تاي فخلال 70 نزالا، حقق المقاتل الشاب، 21 عاماً، 50 انتصاراً وخسر 15 وتعادل في ثلاثة.

4. النجم التايلاندي فيراري يواجه الخطير ريس

في رحلة صعوده نحو التنافس على بطولة العالم للمواي تاي لوزن الديك، يأمل النجم التايلاندي فيراري فيرتكس في تحقيق نصر جديد في مواجهته البرتغالي فابيو ريس.

خاض فيراري، 25 عاماً، نزاله الأول في بطولة "ون" في أيلول/سبتمبر 2022، وانتصر بقرار الحكّام على هان زي هاو ليرفع رصيد الباهر إلى (132-30-4).

البرتغالي ريس الملقب بـ "ماركاو" يمتلك مهارات جيدة في المواي تاي والكيك بوكسينغ. لقد خاض لحد الآن 26 نزال، أنهى 20 منها لمصلحته وتعرض لست هزائم.

5. مصارع الإخضاع يجرّب حظّه في الفنون القتالية المختلطة

البرازيلي برونو أزيفيدو نجم مخضرم في مصارعة الإخضاع، سيخوض تجربة قتالية جديدة، عندما يواجه الروسي غير المهزوم تاليخ غاميدوف في معركة بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الديك.

أزيفيدو المعروف بـ "ماراكاو"، خاض لحد الآن 20 معركة كان نصيب الفوز فيها في17 نزالا بينما تعرض للخسارة في ثلاث.

وفي نزال أخر بقواعد الفنون القتالية المختلطة، يواجه الباكستاني عقيب أوان بسجله المثالي (3-0) نظيره الدنماركي التايلاندي بيتر دانيسو، 22 عاماً، الفائز في جميع معاركه في عام 2022.

وبعيدا عن رياضتي المواي تاي وفنون القتال المختلطة ، يشهد ملعب لومبيني صراعا وحيدا في الكيك بوكسينغ، يجمع بين النجمين اليابانيين هيروكي سوزوكي بفاريا أمينيبور الياباني.

البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 4

• دوانغسومبونغ جيتموانيون ضد باتمان أور.أتشاريا (مواي تاي - وزن الذبابة)

• مونغكولكاو سور.سوماي ضد بيتشموانغسري تديد (مواي تاي - وزن الذبابة)

• أليساندرو سارا ضد إردم طه دينسر (مواي تاي - وزن غير مقيّد)

• غوسيونغ فيرتكس ضد فرانشيسكا فيرا (مواي تاي - وزن غير مقيّد)

• شاونغوه جيتموانيون ضد آن بونهور (مواي تاي - وزن الذبابة)

• فيراري فيرتكس ضد فابيو ريس (مواي تاي - وزن الديك)

• برونو أزيفيدو ضد تاليخ غاميدوف (فنون قتالية مختلطة - وزن الديك)

• هيروكي سوزوكي ضد فاريا أمينيبور (كيك بوكسينغ - وزن الديك)

• عقيب أوان ضد بيتر دانيسو (فنون قتالية مختلطة - وزن الذبابة)

• جودي هومبر ضد مالينا غارسيا (مواي تاي - وزن غير مقيّد)