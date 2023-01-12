خمسة أسباب لمشاهدة النزال التاريخي بين أنيسة مكسن وستامب فيرتكس

في حين أنّ الأضواء مسلّطة على ثلاثة نزالات تحدّد مصير بطولات عالمية وفي مقدمتها نزال شينغيز ألازوف وسوبربون سينغا ماوين في الحدث الرئيسي، إلا أنّ حماسة جمهور الفنون القتالية لا تقلّ لمعركة تاريخية منتظرة بين أيقونة الكيك بوكسينغ الجزائرية أنيسة مكسن ونظيرتها، البطلة العالمية السابقة ستامب فيرتكس.

يجب ألا يفوّت جمهور الفنون القتالية نزال مكسن ضد فيرتكس فجر السبت 14 كانون الثاني/يناير على "بي إن سبورت بريميوم 1".

1. مكسن تبحث عن الفوز الرابع توالياً

تخوض أنيسة مكسن رابع نزال لها في بطولة "ون" والأول لها في مسيرتها الاحترافية بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

تعلم المقاتلة صاحبة السجلّ المرصّع بالألقاب أن تحقيق الفوز على فيرتكس المصنفة الأولى في فئة وزن الذرة، سيقربها من تحقيق حلمها وهو المنافسة على اللقب العالمي في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

المقاتلة، البالغة من العمر 34 عاماً، ستواجه أصعب اختبار لها في "ون"، لكنها تبدو حريصة على تجاوزه لتعزيز سجلها والتأكيد على أنها إحدى أقوى المقاتلات حول العالم وأشرسهنّ.

وقد بدأت أيقونة الكيك بوكسينغ سلسلة انتصاراتها في "ون" في أيلول/سبتمبر عام 2021 بفوزها على الإسبانية كريستينا موراليس بالضربة القاضية التقنية، ثم بالاجماع على الإستونية ماري روميت، قبل أن تسجّل فوزها الثالث على التوالي ضد التايلاندية داوكونغفاه بانشاميك بإجماع الحكام.

2. سمعة فيرتكس في الميزان

تسعى فيرتكس بطلة العالم السابقة في الكيك بوكسينغ والمواي تاي لوزن الذرة، خلال معركتها ضدّ مكسن، للحفاظ على سمعتها العالمية.

النجمة التايلندية تدخل إلى المواجهة ضدّ مكسن وفي رصيدها سبعة انتصارات متتالية لكنها تعلم أنّ مكسن تمتلك الخبرة لتعقّد من مهمتها.

تتوقّع المقاتلة الشابة، البالغة من العمر 25 عاماً، والمتسلّحة بمهارات متنوّعة، أن تتغلب على الجزائرية وقد صرّحت: "لا أستطيع أن أخبرك بأي جولة، لكنني بالتأكيد سأنهيها بالضربة القاضية أو بالإخضاع".

3. حرب كلامية تنذر بنزال ملتهب

قبل المعركة المفصلية، اندلعت حرب التصريحات المستفزة. مكسن وصفت منافستها بـ "الراقصة"، قائلةً: "بكل بساطة، هي راقصة، أنا مقاتلة حقيقية".

الكلام المستفز لبطلة العالم في الكيك بوكسينغ سبع مرات فيه محاولة للنيل من معنويات فيرتكس التي أكدت على أنه لا بأس في استفزاز الخصم قبل النزال، لكن دون تجاوز الخطوط الحمراء.

ووعدت بطلة الجائزة الكبرى العالمية للوزن الذري للسيدات بأنها سترقص أمام مكسن اذا ما فازت بالمعركة: "قالت إنني راقصة. لذا، فإنّ خطّتي هي أنّه بعد أن أخضعها أو أنهيها، سأرقص أمامها مباشرة لإظهار أنها هزمت للتو من قبل راقصة".

4. أسلوب قتالي مميّز

ينتظر جمهور الفنون القتالية المختلطة المعركة بين مكسن وفيرتكس للإستمتاع بأسلوبيهما المميّزين في القتال.

تُعد مكسن من أبرز مقاتلات المواي تاي والكيك بوكسينغ في العالم، إذ حققت 103 فوز ولم تخسر سوى في خمسة نزالات.

تعتمد "C18" في أسلوبها القتالي على تسديد لكمات وركلات قوية بسرعة رهيبة تصعّب من مهمة منافساتها في صدّها. كما توجّه ضربات متنوّعة بالركبة والمرفقين، ولديها القدرة على إسقاط منافساتها وإنهاء النزالات بشراسة.

أما فيرتكس، التي ستخوض النزال أمام الجماهير التايلاندية، ستتسلح بمهاراتها في الكيك بوكسينغ والمواي تاي، والأهم من ذلك ستحاول لعب ورقة اتقانها لفنون القتال المختلطة للتفوق على مكسن التي لا تملك خبرة واسعة في هذه الرياضة.

إنّ توقع الإستراتيجية القتالية لكل مقاتلة يبدو أمراً صعباً، لكن المؤكد أنّ المحاربتين ستستخدمان جميع أسلحتهما المتاحة لتحقيق النصر.

5. أوّل معركة للسيدات بقواعد مختلطة

ما سيزيد من حدة هذا النزال هو خوضه بقواعد مختطلة (المواي تاي والفنون القتالية المختلطة)، وذلك للمرة الأولى من نوعه ضمن فئة السيدات، لكن ليست الأولى في بطولة "ون".

ففي آذار/ مارس 2022 ضمن عرض ONE X، نُظّم نزال بقواعد مختلطة للرجال تنافس فيه ديمتريوس جونسون بطل العالم في الملاكمة التايلاندية لوزن الذبابة مع ملك الكيك بوكسينغ رودتانغ جيتموانيون.

ما من شك أن المعركة المقبلة ستحمل معها الكثير من المتعة والتشويق لأنها ستشهد صراعا شرسا بين التايلاندية صاحبة أكثر من 100 معركة في المواي تاي والكيك بوكسينغ وبين الفرنسية التي لم تهزم بعد في بطولة ONE.

