خمسة أسباب ستجعلك تشاهد نزال محمد سياساراني ضد محمد بوتسعة في ONE Friday Fights 18

هذا العرض هو العرض الثامن عشر من سلسلة ONE Friday Fights، وهي سلسلة قتالية أسبوعية تقام كل يوم جمعة عند الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، وتضم نزالات عديدة في المواي تاي والكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة داخل ملعب "لومبيني" الشهير للملاكمة في العاصمة تايلاندية بانكوك. ويتم بثه مباشرة على قنوات "بي إن سبورت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



يضم عرض ONE Friday Fights 18 نزال حماسياً للمغربي بوتسعة ضد الإيراني سياساراني، الذي فاز في أول ظهور له في ONE Friday Fights 2 في 27 كانون الثاني/يناير.

فيما يلي خمسة أسباب ستجعلك متحمساً للنزال بين بوتسعة وسياساراني.

1. كلاهما نجمان صاعدان في الكيك بوكسينغ

يعتبر كل من محمد سياساراني، البالغ من العمر 20 عاماً، ومحمد بوتسعة، البالغ من العمر 23 عاماً، نجمين في الكيك بوكسينغ.

ورغم أن كلا منهما يتمتع بالمهارات والعقلية اللازمة، فإن كلاهما سيكونان حريصين على إحراز نصر إضافي لتعزيز رصيدهما الحالي.

2. مجموعة متنوعة من المهارات

يدخل كل من بوتسعة و سياساراني النزال المرتقب بمهارات مختلفة تماماً، وذلك ما سيجعل منه نزالاً يتميّز بأساليب مختلفة في القتال.

في أول ظهور له في بطولة "ون"، أظهر سياساراني مهاراته الدفاعية، حيث انتظر بصبر لإيجاد ثغرات في دفاع أفاتار بك. ساينشاي، وباستخدام ترسانته الهجومية القوية لتوجيه الضربات.

أما بوتسعة، فقد أظهر قدراته المذهلة خلال مسيرته المهنية. كما يبلغ طوله 189 سم، وهو أطول من نظيره الإيراني بمقدار 11 سم، وسيشكل خطراً على خصمه عندما يبدأ بتسديد اللكمات القوية والركلات الثقيلة.

3. زخم سياساراني بعد انتصاره الأخير vs. العودة بوتسعة من أوّل خسارة له في مسيرته.

في نزاله الأخير، تكبّد بوتسعة الخسارة الأولى في مسيرته المهنية على يد نظيره التايلاندي المخضرم سيتيشاي

سيتسونغبينونغ عبر قرار بإجماع الحكام في عرض ONE Fight Night 3. وبهذا الرقم القياسي 15-1، سيكون المغربي حريصاً على استعادة عافيته بعد هزيمته بالفوز الذي يهيئه لخوض معارك أكبر.

ومن ناحية أخرى، يتطلع سياساراني إلى تحسين رصيده الذي يبلغ 19-9 بفوزه على البطل السابق الأكثر تميزاً. سيتعين على سياساراني توظيف خطة لعب ذكية، وبعد فوزه على أفاتار بك. ساينشاي.

4. فرصة لكليهما للتألق

لدى كلا النجمين فرصة لإثبات أهليتهما على أمل منافسة أكبر نجوم بطولة "ون".

ويدرك كلا الطرفين أن الفوز سيمهد الطريق أمام أحدهما للحصول على فرص أكبر داخل البطولة في المستقبل.

5. منافسة بين مقاتلين من شرق الأوسط وشمال أفريقيا

نادراً ما يتنافس مقاتلان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم وداخل ملعب "لوميني" الشهير في بانكوك.

في آخر نزال بين مغربي وإيراني في بطولة "ون"، فاز إلياس النهاشي على علي أشقر قدرتي سراسكان في الجولة الثانية. ويأمل بوتسعة في إحراز فوز مماثل.