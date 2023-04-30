خمسة أسباب تجعل النزال الثالث بين جونسون ومورايس مهماً بالنسبة للنجم الأمريكي

بعد فوز كل من المقاتلين في نزال واحد، يستعدّ جونسون ومورايس لحسم نزالهما الثالث على حلبة "فيرست بنك سنتر" في ولاية كولورادو، وذلك في أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية.

في التالي خمسة أسباب تجعل النزال الثالث مهماً لجونسون.

1. نزاله الأول في الولايات المتحدة منذ سنوات

يخوض جونسون نزاله الأول في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة. جونسون، الذي يُعد الأفضل على مر العصور (GOAT) بين مقاتلي فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة، لم يقاتل أمام جمهور بلده منذ خمس سنوات.

2. العودة إلى الحلبة التي انطلق منها

يعود جونسون للقتال في حلبة "فيرست بنك سنتر" في دنفر، كولورادو، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهي الحلبة التي انطلق منها ليصبح اليوم أحد أبرز النجوم في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

في عام 2010، خاض جونسون نزاله الخامس، وهو أول نزال ضخم للنجم الأمريكي ضد نيك بيس، في المنظمة القتالية WEC، وفاز بقرار الحكام بعد ثلاث جولات قتالية.

العودة إلى الحلبة من جديد يمنح جونسون دافعاً إضافياً للفوز في النزال القادم.

3. أول "ثلاثية" يشارك فيها

خلال مسيرة قتالية لامعة ممتدة إلى أكثر من 15 عاماً حتى الآن، لم يواجه جونسون أي مقاتل في ثلاثة نزالات.

صاحب الألقاب في أبرز المنظمات القتالية والرقم القياسي في عدد المرات التي دافع فيها عن حزامه الذهبي سيرغب في إضافة الفوز في ثلاثية ملحمية إلى سيرته الذاتية.

4. الانتقام من إسقاطه بالضربة القاضية

في نيسان/أبريل من العام 2021، دخل مورايس التاريخ من بابه الواسع بعدما أصبح أول مقاتل يُنهي جونسون بالضربة القاضية.

جونسون انتقم من الهزيمة عندما انتصر في النزال الثاني عن طريق الضربة القاضية، ليعادل النتيجة مع خصمه.

والآن، لدى جونسون فرصة لحسم النتيجة في النزال الثالث، وتأكيد تفوّقه على مورايس.

5. قد يكون نزاله الأخير

تفاجأ جمهور الفنون القتالية المختلطة بتصريح أدلى به جونسون، البالغ من العمر 36 عاماً، حيث قال إنه يفكر جدياً في الاعتزال.

وقال جونسون إنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله في الفنون القتالية المختلطة بعد نزاله ضد مورايس.

فإذا كان النزال القادم هو الأخير في مسيرة جونسون، فلا شكّ بأنّ النجم الأمريكي سيضع كل ما لديه لتحقيق الفوز في ختام مسيرة رائعة.