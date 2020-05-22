حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

ما يزال عالم الرياضة يتخبّط في دوامة وباء كورونا التي ما انفكت تفرز العديد من المستجدات منها ما يبعث على التفاؤل بشأن استعادة النشاط ومنها ما ينتج موجات سلبية على استمرار اكتشاف إصابات جديدة في أنحاء متفرقة من العالم.

كورونا يضرب بقوة في سانتوس ويأبى ترك درسدن

أعلن نادي سانتوس لاغونا المكسيكي إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل نكسة قوية لاستئناف محتمل للمنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب الجائحة. المزيد.

أظهرت الفحوصات إصابة لاعب رابع من نادي دينامو دريسدن بكوفيد-19 بحسب ما أعلن النادي الألماني الخميس. المزيد.

تشيلسي يتفهم مخاوف كانتي

أفاد نادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم الخميس أنه سمح للاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات بسبب تخوفه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تقارير صحافية بهذا الشأن. المزيد.

ريبيري يزف بشرى لجماهير الـ"فيولا"

عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى تمارين فريقه فيورنتينا الايطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله. المزيد.

سون ينهي الواجب الوطني ويلتحق بتوتنهام

أعلن نادي توتنهام على موقعه الرسمي التحاق لاعبه الكوري الجنوبي هوينغ مين سون بزملائه للمشاركة في التدريبات بعد أن أنهى الخدمة العسكرية الإجبارية في بلده. المزيد.

كيليني يصدم الجميع بشأن "عضة" سواريز

أبدى المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في سيرته الذاتية إعجابه بتصرف المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز عندما عضه أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل. المزيد.

تشيفرين متفائل بشأن الـ"يورو"

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس لصحيفة "إلموندو" الإسبانية إنه يتوقع أن تقام بطولة أوروبا 2020 كما هو مقرر لها العام المقبل. المزيد.

مصير الأولمبياد من وجهة نظر باخ

رجح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن يتم إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في حال عدم السيطرة على فيروس كورونا المستجد في صيف العام 2021. المزيد.

الـ"NBA" يعدّ العدة لعودة محتملة

تتوقع أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن تصدر الرابطة توجيهات في الأول من حزيران/يونيو تسمح لها ببدء استدعاء اللاعبين، تمهيداً لاستئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد. المزيد.

إختر أجمل مباراة لإيكر كاسياس

اختبر معلوماتك الرياضية

إجابة سؤال الأمس واختبار اليوم!



كم لقب تحصل عليه اللاعب ريبيري؟



شاركنا 👈 #beINTERACT#Allo_beIN pic.twitter.com/6TOyynWIn9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2020

سؤال اليوم

سؤال اليوم!!



فزت بدوري أبطال أوروبا مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإنكليزي ثلاث مرات 🏆 🏆 🏆

فزت بالدوري الإيطالي مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإسباني مرة 🏆



🤔 من أكون؟



شاركنا عبر 👈 #مساء_الرياضة#beINTERACT @Afouad2020 pic.twitter.com/TjDaOKkLaY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2020

مطبخ النجوم

تحدي المعلومات

حدث في مثل هذا اليوم

في مثل هذا اليوم من العام 2010، توّج إنتر ميلان الإيطالي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وحقق الثلاثية بعد بفوزه بلقب الدوري الإيطالي والكأس بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

هل تعلم ؟

هل تعلم أن أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد على مر التاريخ، الفرنسي اريك كانتونا اتجه إلى عالم الفن وأصبح ممثلاً لامعاً، ويلعب دور البطولة في مسلسل (Inhuman Resources) الذي يحظى بشعبية واسعة في الوقت الحالي.