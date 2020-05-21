حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

نستهل أخبارنا اليوم بجرعة من التفاؤل حيث أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه أصبح جاهزاً بدنياً ومعنوياً وسيبذل قصارى جهده من أجل الظفر بلقب الدوري الإسباني المتوقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المزيد

وفي نفس السياق، أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي عن تفاؤله بإمكانية استئناف الدوري المحلي لكرة القدم بعد العودة إلى التدريبات بمجموعات صغيرة الاربعاء، مشيرا الى أن ذلك يعتبر "مؤشرا جيدا للناس أيضا". المزيد

من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن الهيئة القارية تأمل في إنهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا في نهاية شهر آب/أغسطس المقبل مضيفا "أعتقد أنها ستنجح. لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث ولكن يبدو أن الأمور بدأت تهدأ". المزيد

أما في إيطاليا، فقد أعلن اتحاد الكرة أنه مدد الموسم الحالي للدوري المحلي حتى تاريخ 20 آب/أغسطس على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية، مضيفاً أنه قرر أيضاً إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من أيلول/سبتمبر. المزيد

وعن العرس العالمي القادم في قطر، قال حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، إن مونديال بلاده سيكون "في متناول الجميع" من الناحية المادية وسط الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تفشي فروس كورونا المستجد. المزيد

إلى ذلك مدد نادي بايرن ميونيخ عقد حارسه مانويل نوير حتى عام 2023 واضعاً الحد لمفاوضات مضنية، كما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تمديد التعاقد مع مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز حتى عام 2022، في وقت كشف نادي تشيلسي الإنكليزي عن تجديد عقدي لاعبيه المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو وحارسه الاحتياطي ويلي كاباييرو.



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إجابة سؤال الأمس واختبار اليوم!



كم لقب تحصل عليه اللاعب ريبيري؟



شاركنا 👈 #beINTERACT#Allo_beIN pic.twitter.com/6TOyynWIn9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2020

سؤال اليوم

سؤال اليوم!!



فزت بدوري أبطال أوروبا مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإنكليزي ثلاث مرات 🏆 🏆 🏆

فزت بالدوري الإيطالي مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإسباني مرة 🏆



🤔 من أكون؟



شاركنا عبر 👈 #مساء_الرياضة#beINTERACT @Afouad2020 pic.twitter.com/TjDaOKkLaY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2020

مطبخ النجوم

تحدي المعلومات

حدث في مثل هذا اليوم





في مثل هذا اليوم من العام 2008 أحرز مانشستر يونايتد الإنكليزي بقيادة السير أليكس فيرغسون لقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على مواطنه تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

هل تعلم

هل تعلم أن أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد على مر التاريخ، الفرنسي اريك كانتونا اتجه إلى عالم الفن وأصبح ممثلاً لامعاً، ويلعب دور البطولة في مسلسل (Inhuman Resources) الذي يحظى بشعبية واسعة في الوقت الحالي.