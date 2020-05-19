حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

رغم المحاولات الحثيثة لعودةالحياة الى الملاعب الإنكليزية، إلا أن وباء كورونا ما زال يلقي بظلاله الثقيلة إذ أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة. المزيد

وفي إيطاليا، قال وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا إنّ اجتماعاً سيُعقد مع الاتحاد الإيطالي والليغا كالتشو في 28 من هذا الشهر، لبحث مصير الدوري. المزيد

وفي إيطاليا أيضا، عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المزيد



وفي مبادرة إنسانية ملفتة، أطلقت أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة جديدة تحمل مسمى "كأس التضامن"، على أن تقام عام 2021 ويعود ريعها إلى العاملين في القطاع الصحي، كما أعلن عملاق مدريد الثلاثاء. المزيد





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إجابة سؤال الأمس واختبار اليوم!



كم لقب تحصل عليه اللاعب ريبيري؟



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سؤال اليوم

سؤال اليوم!!



فزت بدوري أبطال أوروبا مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإنكليزي ثلاث مرات 🏆 🏆 🏆

فزت بالدوري الإيطالي مرتين 🏆 🏆

فزت بالدوري الإسباني مرة 🏆



🤔 من أكون؟



شاركنا عبر 👈 #مساء_الرياضة#beINTERACT @Afouad2020 pic.twitter.com/TjDaOKkLaY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2020

مطبخ النجوم

تحدي المعلومات

حدث في مثل هذا اليوم

في 20 أيار/مايو من العام 1998 توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في النهائي على يوفنتوس الإيطالي بهدف وحيد أحرزه بريدراغ مياتوفيتش في الدقيقة 66 من عمرالمباراة التي أقيمت في أمستردام.

هل تعلم

هل تعلم أن المونديال الأخير في روسيا شهد غياب المنتخب الإيطالي بطل العالم 4 مرات عن المسابقة للمرة الأولى منذ العام 1958؟