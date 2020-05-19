حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

اختير رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي كأكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم العالمية وفقا ل"فرانس فوتبول"، أما في إيطاليا فتجميد النشاط مدد إلى ١٤ يونيو بقرار حكومي، هذا وأكثر في الشريط التالي:
الشخصية الاكثر تأثيرا
اختارت مجلة "فرانس فوتبول" ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم من بين خمسين شخصية دولية. المزيد.
تمديد التجميد
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تمديد فترة توقف أنشطته الكروية حتى منتصف الشهر المقبل في انتظار أي قرار آخر من قبل الجهات الحكومية المختصة. المزيد.
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