حرب كلامية تشتعل بين المقاتلة الجزائرية أنيسة مكسن وستامب فيرتكس قبل نزالهما المرتقب

النجمتان العالميتان أشعلتا بتصريحتهما المستفزة وتهديداتهما المعلنة فتيل نزالهما لوزن الذرة بقواعد مختلطة (فنون قتالية مختلطة ومواي تاي) المُقرر يوم السبت، 14 كانون الثاني/ يناير على حلبة "إمباكت أرينا" في تايلاند.

شرارة الحرب الكلامية اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، عندما سخرت النجمة الجزائرية من منافستها التايلاندية بقولها: "إنها راقصة! أنا مقاتلة حقيقية!".

مكسن، صاحبة السبع بطولات عالمية في الكيك بوكسينغ لها سجل حافل بالانتصارات (103-5)، استمرت في تحجيم منافستها: "لم تكن ستامب معروفة قبل أن تدخل بطولة ONE، يؤسفني أن أقول ذلك. لم يكن لديها لقب ولا شهرة. هنا بدأت حياتها المهنية".

تعتبر مكسن، البالغة من العمر 34 عاماً، نفسها أفضل من منافستها ستامب: "الأمر ليس هو نفسه بالنسبة لي. أزحت كل من وقف في طريقي. لذلك سنرى ما إذا كانت ستامب ستصمد أمامي".

حتى الآن، بدت مكسن مقاتلة لا يمكن إيقافها في "ون"، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية وسيطرت خلال النزالات الثلاثة على منافساتها. وتتوقع ممثلة فريق "بوكيت فايت كلوب" أن ترفع رصيدها في "ون" إلى أربعة انتصارات من خلال الفوز على ستامب في المعركة المقبلة.

وتوقعت المقاتلة الملقبة بـ "C18" سيناريو النزال، قائلةً: "هدفي هو إنهاء ستامب بنسبة 100 %. لا يهم خلال أي جولة، لكن الجولة الأولى ستكون جيدة. لذا فإن هدفي هو إنهاؤها في الجولة الأولى. يمكن للمشجعين أن يتوقعوا معركة سريعة".

فيرتكس: "سأرقص أمام مكسن لإظهار أنها هزمت للتو من قبل راقصة"

على الرغم من السخرية التي تعرضت لها من مكسن، ستدخل ستامب إلى الحلبة كي تثبت قيمتها كمقاتلة من بين الأفضل في العالم. وأكدت التايلاندية رغبتها في تحقيق الفوز، قائلةً: "سوف أطعهما ضربات قوية بمرفقي حتى تكف عن الكلام الفارغ. لا بأس في استفزاز خصمك بالحديث المثير، لكنني أعتقد أنها تجاوزت الخط كثيرا هذه المرة".

قطعت بطلة الجائزة الكبرى العالمية للوزن الذري للسيدات وعداً على نفسها أنها سترقص أمام مكسن بعد فوزها بالنزال: "قالت إنني راقصة. لذا، فإن خطتي هي أنه بعد أن أخضعها أو أنهيها، سأرقص أمامها مباشرة لإظهار أنها هزمت للتو من قبل راقصة".

التايلاندية المصنفة الأولى في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذرة، تعترف أن أنيسة مقاتلة موهوبة وقوية ولديها قلب أسد. ولكن في المقابل انتقدت أسلوب الفرنسية في الكلام: "بغض النظر عن مدى جودتك، يجب ألا تقللي من قيمة خصومك".

أضافت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً: "أنيسة صرحت أنها أفضل مني في كل شيء لأنها مقاتلة وأنا راقصة. ولكنها لن تكون في مأمن من ضربات مرفقي في جولة المواي تاي".

بفضل مهاراتها الشاملة، تتوقع بطلة العالم السابقة في الكيك بوكسينغ والمواي تاي لوزن الذرة فوزا على مكسن: "يبدو أن كلماتها تدمر سمعتي كبطلة العالم في الملاكمة التايلاندية. لا أستطيع أن أخبرك بأي جولة، لكنني بالتأكيد سأنهيها بالضربة القاضية أو الخضوع".