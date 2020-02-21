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حجر صحي لرباعين صينيين في صربيا قبل التصفيات الآسيوية

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فُرض حجر صحي في صربيا على رباعين صينيين يتدربون بحثاً عن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، بعد نقل حدث رياضي من الصين إلى قيرغيزستان بسبب فيروس كورونا.

AFP

وأشار الاتحاد الدولي للمصارعة أنّ الرياضيين الصينيين "يخضعون لحجر صحي واسع" في العاصمة الصربية بلغراد وسيسافرون إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك لخوض التصفيات الآسيوية التأهيلية بين 27 و29 أذار/مارس.

تابع البيان: "تم تقييم الرياضيين من قبل اخصائيين طبيين في الصين قبل رحيلهم ومن قبل اخصائيين بعد وصولهم إلى صربيا".

أضاف: "أثناء تواجدهم في صربيا سيتم تزويدهم بمعدات للتمرين، حصائر المصارعة وكل الأشياء الأخرى الضرورية لمعسكر تدريبي صحي".

وكان مقرراً أن تستضيف مدينة شيان الصينية التصفيات في المواعيد عينها، لكن أحداثاً رياضية أخرى تأجلت أو نقلت من الصين بسبب فيروس كورونا المستجد والذي قتل أكثر من 220 شخص في البلاد.

قال رئيس الاتحاد الدولي نيناد لالوفيتش: "نقل حدث قريب من موعده ليس مثالياً، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار صحة الرياضيين ونملك فرصة مشاركة جميع الراغبين في التصفيات".
 

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