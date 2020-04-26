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حاكم ولاية نيويورك يتحدث عن إقامة الأحداث الرياضية في غياب الجمهور

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تطرق حاكم ولاية نيويورك الأحد إلى إمكانية السماح لاستئناف الأحداث الرياضية من جديد لكن خلف أبواب موصدة من أجل تحاشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

AFP


وقال اندرو كوومو خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "نريد السماح للرياضة بالعودة إلى نشاطها من أجل أن يتسنى للناس متابعة هذه الأحداث على الشاشة الصغيرة".

وتساءل: "أي رياضة يمكن أن تعمل من دون جمهور؟ ما هي الرياضات التي يمكن من الناحية الاقتصادية أن تقام من دون اللجوء إلى بيع الأماكن في مدرجات ملاعبها أو داخل قاعاتها".

وتوقفت الحركة الرياضية تماماً في الولايات المتحدة منذ منتصف اذار/مارس باستثناء القلة النادرة منها.

وسمح على سبيل المثال إلى منظمة المصارعة الدولية للترفيه "دبليو دبليو إي" المنظمة الأساسية لمباريات المصارعة في معاودة نشاطها في فلوريدا.

كما لا تزال مضامير الخيول في فلوريدا تقوم بتنظيم السباقات من دون جمهور.

بيد أن أيّ من الرياضات الأساسية في الولايات المتحدة لم تعاود نشاطها لا سيما دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والدوري الأميركي لكرة القدم.

وأضاف كوومو: "هذا ليس من اختصاصي، فأنا لست على دراية بالبيانات المالية".

وتابع متوجهاً إلى المسؤولين الرياضيين في بلاده: "تقدموا ببعض الأفكار، ابحثوا عن حل، إذا كان اللاعبون سيحققون أرباحاً أكبر من خلال اللعب، ويعزز مالكو الأندية من إيراداتهم، فلم لا؟ أود رؤية ذلك".

وبحسب استاذ الاقتصاد في الرياضة في معهد سميث في ماساتشوسيتس اندرو زيمباليست، فإن كل دوري أميركي يحصل على 40 في المئة من إيراداته من خلال بيع التذاكر.

فيروس كورونا
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