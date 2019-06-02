جوشوا ينهار أمام "المدمر" رويز

مني البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، بهزيمة أولى في مسيرته على يد الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، السبت في نيويورك.

وقد تكون هذه الخسارة إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة لأن جوشوا، احد أفضل الملاكمين الحاليين في الوزن الثقيل لا بل أفضلهم على الاطلاق، سقط من عليائه ووجه بشكل جدي ضربة قاضية لشهرته.

وأسقط رويز خصمه، بطل أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات في مباراة كان البريطاني المرشح الأبرز للفوز فيها.

وبدأ جوشوا المباراة بشكل مثالي، وأسقط متحديه الأميركي على الأرض في الجولة الثالثة، لكن رويز رد مباشرة وأسقط البريطاني مرتين قبل نهاية الجولة ذاتها في أكبر مفاجأة للجمهور المحتشد في صالة ماديسون سكوير غاردن.

وبدا أن جوشوا استعاد تفوقه مع الجولات اللاحقة حتى السابعة حيث فقد السيطرة تماما وسقط أرضا أكثر من مرة بعد لكمات متلاحقة من رويز، وبدأ العد له، لكنه استطاع العودة واستئناف المباراة.

وبعد سقوط رابع، نهض البريطاني بصعوبة وتوجه الى الزاوية المخصصة له دون أن يستطيع أو يريد الانصياع لتعليمات الحكم فأنهى الأخير المباراة.

"حلم أصبح حقيقة"

وبات رويز في سن التاسعة والعشرين ملك الوزن الثقيل باحرازه الألقاب الثلاثة بفوزه الثالث والثلاثين مقابل هزيمة واحدة.

وصرح الملاكم الملقب ب"المدمِر" والذي قدم نفسه على أنه أول مكسيكي يتوج بطلا للعالم في الوزن الثقيل، "إنه حلم تحوَل الى حقيقة، لم استطع بعد استيعاب ما حصل".

ونسف هذا الفوز المفاجىء التراتبية في قمة تصنيف الوزن الثقيل التي كان يتشاركها جوشوا مع مواطنه تايسون فوري والأميركي ديونتاي ويلدر، حامل لقب المجلس العالمي.

وبعد هزيمته الأولى مقابل 22 انتصارا 20 منها بالضربة الفنية القاضية، هنأ جوشوا (29 عاما) بحرارة منافسه بالفوز، وقال "الملاكمة رياضة صعبة. تدربت بشكل قاس ، لكني هزمت من قبل ملاكم جيد، وسيكون مهما جدا أن نرى الى أين سيذهب".

وأضاف الملاكم البريطاني "إنها المرة الأولى التي أجد فيها نفسي هكذا في مباراة. عانيت (بعد الجولة الثالثة) في الصمود والبقاء واقفا على قدمي".

وكان مقررا في الأصل أن يواجه جوشوا الملاكم الاميركي جاريل ميلر الذي أجري له الشهر الماضي فحصان للكشف عن المنشطات جاءت نتيجتهما ايجابية.

وألغيت المباراة لهذا السبب، ثم وافق منظم مباريات جوشوا على تحدي رويز الذي قام بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

