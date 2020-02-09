جودو: خسارة أولى للفرنسي رينر منذ 2010

ووضع الياباني كوكورو كاغورا حداً لسلسلة من 154 فوزاً متتالياً حققها الفرنسي البالغ من العمر 30 عاماً. وتعود الخسارة الأخيرة لرينر، حامل ذهبية أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 في فئة ما فوق 100 كلغ، إلى 13 أيلول/سبتمبر 2010، وكانت على يد ياباني آخر هو دايكي كاميكاو في فئة الوزن المفتوح لبطولة العالم في طوكيو.

وإضافة إلى ذهبيتيه الأولمبيتين، توج رينر بعشرة ألقاب عالمية في فئات أوزان مختلفة بدءا من العام 2007.

وتأتي هذه الخسارة غير المتوقعة قبل أقل من ستة أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو (24 تموز/يوليو- التاسع من آب/أغسطس)، حيث يسعى رينر إلى أن يصبح ثاني رياضي يحرز ثلاث ذهبيات أولمبية متتالية في منافسات الجودو بعد الياباني تاداهيرو نومورا (1996، 2000 و2004).

