جمال يوسوبوف يعلق على خسارته في 49 ثانية ضدّ تاوانشاي

وأتت تصريحات النجم المخضرم يوسوبوف بعد تعرضه لركلة محطّمة من بطل العالم في المواي تاي لوزن الريشة تاوانشاي على مستوى أسفل الفخذ الأيمن والتي أسفرت عن توقف النزال في 49 ثانية من جرس الإنطلاق.

رغم هزيمته بتلك الطريقة غير المتوقعة، أكد المقاتل، البالغ من العمر 39 عاماً، أنه لا يشعر بالاستياء.

وقال: "أنا بخير، أشعر أنّني بخير. أتفهم حدوث مثل هذه الأشياء. أنا لست مستاء جداً. الأمر ليس كما لو أنّني خسرت نتيجة معركة شرسة".

لم يخفِ التركي، الملقّب بـ "الإنكشاري"، إعجابه بذكاء وقوة منافسه، موضحاً: "أراد توانشياي أن يؤذيني وفعلاً أوصلني تاوانشاي إلى حيث يريد. أسفل الفخذ هو بالضبط المكان الذي تعرّضت فيه لإصابة قديمة. لقد ركلني الخصم في المكان ذاته لذلك كان من المفترض أن تكون النهاية هكذا. إنه مجرّد اختبار آخر بالنسبة لي".

يتمنى يوسوبوف، صاحب السجل 3-1 في بطولة "ون" أن يحصل على نزال عودة ضد البطل التايلاندي لكنه في نفس يستبعد حصول ذلك: "أودّ الحصول على نزال عودة بعد أن يتعافى فخذي بشكل تام، لكن من المحتمل ألاّ تمنحني المنظمة ذلك مع هذا الخصم بالذات".

وأثنى صاحب اللكمة اليسارية الحديدية على المستوى التنافسي لأكبر منظمة قتالية في العالم: "أنا أحب "ون"، أحب القتال فيها. إنها منظمة جيدة جدّا. أنا مستعد لمحاربة أيّ خصم للحصول مرة أخرى على فرصة لخوض معركة على اللقب. لا يزال هدفي النهائي هو القتال من أجل حزام البطولة، لذلك لم يتغيّر أي شيء لحدّ الآن".

الخسارة أمام تاوانشاي هي الأولى ليوسوبوف الذي لمع اسمه في "ون" بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، جعلته يرتقي في سلم ترتيب مقاتلي فئة وزن الريشة، إذ يحتل حالياً المرتبة الثانية بين منافسي الفئة، خلف سوبربون سينغا ماوين.

من جهته، علّق تاوانشاي على انتصاره الكاسح على يوسوبوف، بقوله: "شعرت بأن جميع الركلات التي سددتها كان قوية. ربما كان توقيت الركلة الأخيرة مناسباً. لذلك، الركلة اليسرى أصابت بالتوقيت الصحيح".

الفوز على يوسوبوف هو الرابع على التوالي للنجم التايلاندي والخامس له في بطولة "ون" 5-1. أما رصيده الاحترافي الإجمالي فيبلغ 129-31-2.

