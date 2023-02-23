جمال يوسوبوف ضد تاوانشاي بك.ساينشاي: 4 مفاتيح للفوز في معركة اللقب العالمي في بطولة "ون"

يوسوبوف وتاوانشاي سيتواجهان ضمن الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 7 الذي ينطلق هذا السبت الساعة الرابعة فجراً ويُبثّ على "beIN SPORTS 1 PREMIUM".



سيسعى توانشاي، 23 عاماً، لمواصلة سلسلة للدفاع عن لقبه، وترسيخ نفسه كنجم حقيقي في "فن الأطراف الثمانية" في حين أنّ المعركة تمثّل فرصة ليوسوبوف، غير المهزوم في بطولة "ون" حتى الآن، للحصول على الحزام الذهبي الذي كابد

لأجله سنوات طويلة.



في التالي أكبر مفاتيح النصر لكل مقاتل في معركة اللقب العالمي المكوّنة من خمس جولات قتالية.

1. ركلات الدفع العقابية لتاوانشاي

يمتلك بطل العالم في وزن الريشة ترسانة هجومية كاسحة وأكثرها ديناميكية على هذا الكوكب تساعده على انهاء النزالات بالضربات القاضية، وهو ما تأكد في انتصاراته الأربعة ببطولة "ون".



يستخدم المقاتل خلال المعارك اللكمات والضربات بالمرفقين وركلات الدفع الأمامية والخلفية والتي لا يمكن إيقافها على ما يبدو.



غالباً ما تتسبّب ركلات الدفع من النجم التايلاندي في أضرار حقيقية لخصومه، خاصة إذا أصابت نصف الجسد العلوي وتحديداً منطقة البطن.



والأهم من ذلك أنّ ركلات الدفع التي ينفذها تاوانشاي تسمح بإبقاء خصومه على مسافة أطول، وتجبرهم على ارتكاب أخطاء. وأثناء محاولتهم الهجوم يتركون ثغرات دفاعية ينقض عليها التايلاندي لتوجيه ضربات أخرى مدوّية.

2. يد يوسوبوف اليسرى المخيفة

بفضل يده اليسرى المدمّرة، يمكن اعتبار التركي جمال يوسوبوف أفضل ملاكم في فئة وزن الريشة للمواي تاي حاليا.



في انتصاراته الثلاثة في بطولة "ون"، سجّل يوسوبوف ضربة قاضية بلكمة قوية أطلقها بيساره، وسيتطلع بالتأكيد إلى فعل الشيء نفسه ضدّ البطل التايلاندي.



اليد اليسرى للتركي الملقب بـ "الإنكشاري" تُعتبر سلاحاً فتاكاً لأنه يستطيع استخدامه من زوايا متنوّعة وفي جميع المواقف القتالية سواء كان ذلك بثنائية كلاسيكية، أو قصف علوي أثناء تحركه للأمام، أو اطلاق لكمة مستقيمة خلال هجوم الخصم.

3. طاقة خارقة للبطل تاوانشاي

في حال غابت المفاجآت والضربة القاضية، فان القتال لخمسة جولات كاملة وبوتيرة سريعة سيشكل تحدّياً صعباً للمقاتلين وخاصة التركي يوسوبوف ابن الـ 39 عاما.

يوم السبت، سيواجه البطل رجلاً يكبره بـ 16 عاماً، لذلك سيحاول طوال الوقت رفع وتيرة القتال والضغط بهدف انهاك التركي الذي ظهرت عليه علامات التعب في معركة الفوز الأخير على جو ناتاووت بقرار الإجماع.



فارق السن قد يصبّ في مصلحة تاوانشاي، الذي أظهر في نزال الفوز باللقب العالمي، لياقة بدنية عالية وقدرة مذهلة على التحمّل. وسيتطلع للاستفادة من مخزون طاقته الخارق إذا استمر القتال إلى الجولتين الرابعة والخامسة.

4. دفاع يوسوبوف الماكر

يُعرف عن يوسوبوف أنه أصعب "سترايكر" في المواي تاي لفئة وزن الريشة، كونه يمتلك يد يسرى مدمّرة. لكن في الحقيقة ليست قبضته الحديدية ميزته الوحيدة في القتال بل لديه مهارات أخرى.

على عكس العديد من المنافسين التايلانديين الذين يعتمدون على الساعد للدفاع وصدّ الضربات، يستخدم يوسوبوف بدلا من ذلك حركة غير تقليدية في الجزء العلوي من الجسم تعتمد على المراوغات والمناورات الماكرة لإبقاء خصومه مشتّتين.

غالباً ما يحبط التركي بأسلوب الدفاعي الفريد خصومه العدوانيّين، ويجبرهم على ارتكاب أخطاء لم يكونوا ليرتكبوها ضد منافسين آخرين.

الآن، على "الإنكشاري" أن يثبت أسلوبه المميّز ضد بطل المواي تاي لوزن الريشة. وإذا ما حصل ذلك ستكون أمامه فرصة ذهبية للانقضاض عليه بضرباته القاسية وإنهائه، ليبقي سجلّه نظيفاً وينتزع اللقب العالمي الذي لطالما حلم بأن يحرزه.

