جاوسواياي يطيح ببطل العالم ورامبونغ يقضي على بيتسووان في 15 ثانية

شهدت المعارك عالية المستوى في الملاكمة التايلاندية وفنون القتال المختلطة ضربات قاضية مذهلة وسريعة منها واحدة سجلت في 15 ثانية فقط.

في حال فاتتك هذه المعارك المثيرة، إليك ملخص لما حدث يوم الجمعة 9 حزيران/يونيو.

الوافد الجديد جاوسواياي يطيح ببطل العالم

في الحدث الرئيسي، أخفق بطل العالم في المواي تاي مرتين بيتسوكومفيت بوي بانغنا في تحقيق الفوز في نزاله الرابع على التوالي بعدما سقط أمام جاوسواياي سور ديشابان.

في نزاله الأول في بطولة "ون"، أظهر الموهبة جاوسواياي سور ديشابان، البالغ من العمر 21 عاماً، قوة رهيبة عندمافاز بالضربة القاضية في الجولة الأولى في مواجهة مواي تاي لوزن الذبابة.

تحمّل جاوسواياي ضغط خصمه المبكر قبل أن يوجه خطاف يميني صلب لإنهاء خصمه عند 2:30 من الجولة الأولى، مما أدى إلى تحسين سجله إلى 53-19-2 في هذه العملية.

سوابلاك يقدم أداء رائعا ضدّ بران ثانونغيرن

قدّم سوابلاك تور بران أداءً قوياً حسم به معركته في المواي تاي لوزن غير مقيّد 64.4 كغ ضدّ ثانونغيرن إف إي غروب.

منذ البداية، أطلق سوابلاك البالغ من العمر 26 عاما العنان لهجماته الدوارة. وفي الجولة الثانية رمى خطافا يمينا ثم ضربة يسارية مباشرة مكنته من تأمين إنهاء مذهل بالضربة القاضية في 2:14 من الجولة الثانية ورفع رقمه القياسي إلى 55-18.

وفي نزال أخر في وزن غير مقيد 59.8 كغ، تغلب ثيبتاكسين سور سورنسينغ على يودكريتسادا سور سوماي بقرار منقسم مما أكسبه فوزه رقم 73 في مسيرته.

بوينغلوانغ بانرامبا يكتسح جومهود شور كيتوينا

حقق بوينغلوانغ بانرامبا فوزه الأول على جومهود شور كيتوينا في نزال مواي تاي الذيي يبلغ وزنه 61.6 كغ.

في الجولة الإفتتاحية، طرح بوينغلوانغ الشرس منافسه بتسديدة جسدية ساحقة، ثم واصل هجومه الشرس في الجولة الثانية بضربات المرفقين، وعند علامة 2:36 سدد ضربة جسدية أنهى بها جومهود ليرفع رصيده الإحترافي إلى 59 -5.

رامبونغ يقضي على بيتسووان في 15 ثانية

تزامنا مع عيد ميلاده الـ 26، سجل رامبونغ سور ثيرابات أسرع ضربة قاضية في العرض ضد بيتسووان بومديكسين في معركة المواي تاي لوزن غير مقيّد 58 كغ.

لم يسعف التايلاندي المتعطش للفوز مواطنه سوى 15 ثانية منذ قرع جرس البداية ليطلق لكمة يسارية ساحقة إلى الفكّ لينال فوزه الأول 1-1 ويتعافي سريعا من هزيمته بالضربة القاضية أمام بيتلامبون موادابلمبانغ في ONE Friday Fights 8.

يود-آي قيو بك.ساينشاي يتفوق على مولود توبييف

في صراع المواي تاي عن فئة وزن الديك، تفوق يود-آي قيو بك.ساينشاي على الأوزبكي مولود توبييف.

بعد ثلاث جولات متقاربة، حظي التايلاندي بقرار الحكام الثلاثة بفضل ضرباته الأكثر حدة ودقة في جميع المجالات ليحقق فوزه الثاني في "ون" 2-0 ويرفع رقمه القياسي 116-35.

بضربة قاضية، تيكسيرا يفوز على بطل العالم في المواي تاي

بعد أقل من 6 دقائق من انطلاق معركة مواي تاي وزن غير مقيد 73.4 كغ، أطلق المحارب البرازيلي قذيفة يمينية بيمناه، لينهي كونغتايلاند كياتنيفي بالضربة القاضية في الجولة الثانية.

في بداية المعركة، رمى البرازيلي القوي بهوك يساري مرعب أصاب التايلاندي في مقتل لكن الأخير استجاب لعدّ الحكم.

استجمع التايلاندي بطل العالم في المواي تاي قواه وأطلق سلسلة من الضربات رد عليها البرازيلي على الفور بلكمة عنيفة أبهرت الجميع وحسم بها مواجهته الأولى في بطولة "ون".

ركلة جايسينغ العالية تنهي زهانغ جينهو في 34 ثانية

لم يمنح جايسينغ سيتنايوكبونساك منافسه زهانغ جينهو وقتا طويلا للقتال في ظهوره الأول ببطولة "ون".

في نزال المواي لوزن الذبابة، عصفت ركلة يسارية عالية مدمرة من النجم التايلاندي بأمال الوافد الجديد الصيني وألقت به على الأرض عند 0:34 من زمن الجولة الأولى.

للمرة الثانية على التوالي يحقق جايسينغ الضربة القاضية في بطولة "ون" بعد أن أنهى دينباياك ديتبيتكسريثونغ في نزاله الأول في الجولة الثالثة.

ساينفون يهزم التركي بوران بقرار الإجماع

مدّد ساينفون سور سوماي سلسلة انتصاراته في بطولة "ون" 2-0، بعدةنيله فوزا بالاجماع على التركي غوخان بوران في مباراة مواي تاي لوزن غير مقيّد 66.6 كغ

كاد التركي الوافد الجديد أن ينهي المعركة في الثواني الأولى بلكمة يمينية أصابت ذقن التايلاندي وطرحته أرضا لكن الأخير عاد للقتال مستخدما جميع أدواته في فنّ الأطراف الثمانية لترجيح الكفة لمصلحته.

في الجولتين الثانية والثالثة، سلط المهاجم التايلاندي،27 عاما، ضغطا كثيفا على خصمه بضربات المرفق والركلات العالية في الوجه ليحظى في نهاية المطاف بإجماع الحكام.

ضربة غير قانونية تلغي نزال ماراريسكول ضد سكروك

تنافس النجمان الصاعدان المولدافي قسطنطين ماراريسكول والبولندي بارتوز سكروك وجها لوجه في ثلاث جولات مكثفة.

لم يكن كلا الرجلين خائفين من تبادل الضربات الثقيلة على القدمين في الجولة الأولى. في المشهد الثاني كان قسطنطين أكثر عدوانية حيث سدد ركبة صاعدة لوجه منافسه ثم تلاها بمجموعة من اللكمات، قبل أن يتحول الصراع إلى الأرض.

بحث المولدافي المهيمن عن إنهاء المعركة بلكمات المطرقة وضربات الركبة لكن حصل ما لم يكن في الحسبان عندما تسببت ضربة ركبة خلف الرأس غير قانونية من إلغاء المعركة عند 3:06 من الجولة الثانية.

الروسي توريبشي دونغاك يحطم مواطنه إيفان أوريخوف

في المعركة الافتتاحية بقواعد فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة، قدم الروسي توريبشي دونغاك عرضا رائعا ضد مواطنه إيفان أوريخوف.

كان دونغاك عدوانيا حيث وجد مستقرا للكماته العنيفة طوال الجولة الأولى. لكن أوريخوف حافظ على رباطة جأشه، ورد ببعض الهجمات الأرضية في محاولة منه لاخضاع خصمه.

استمر دونغاك في رمي مجموعات اللكمات الثقيلة نحو وجه وراس منافسه الذي لم يعد قادار على التحمل لينهي الحكم المواجهة عند 3:16.

الفوز بالضربة القاضية التقنية هو الأول للشاب الروسي 20 عاما بعد تعرضه للخسارة على يد زهانغ بيميان في عرض ONE Fight Night 8.

