جانيت تود: كيف تسعى بطلة العالم في الفنون القتالية إلى إلهام ملايين النساء حول العالم؟

لم تعد النجمة الأمريكية المخضرمة تخوض المعارك لغايات مادية فحسب. لأنها تؤمن أن هدفها من القتال أعمق من ذلك بكثير وأنّ دورها أصبح مفصليّا في نمو ورفعة شأن فنون قتال السيدات.

وفي الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 8، ستسعى تود بطلة العالم في الكيك بوكسينغ وبطلة العالم المؤقتة في المواي تاي عن فئة وزن الذرة، لكتابة فصل جديد في قصتها الملهمة.

ستلتقي الأمريكية بمنافستها بطلة العالم في المواي تاي لوزن الذرة أليشا هيلين رودريغيز في نزال توحيد لقب بطولة "ون" العالمي يوم 25 آذار/ مارس على ملعب سنغافورة الداخلي.

جانيت... أكثر من مجرّد بطلة

تعتقد تود وهي مهندسة طيران قبل أن تكون مقاتلة محترفة، أنها أكثر من مجرّد بطلة وأن لديها شخصية مؤثرة في عالم يسيطر عليه الرجال، وقالت لبطولة "ون": "أتمنى أن يرى الناس ما أقوم به ويقولوا: نعم، باستطاعتي أن أفعل ذلك. أو أن يقولوا: نعم، أستطيع أن أفعل ذلك بشكل أفضل. يمكنني أن أكون البطلة القادمة وأن أساهم في نمو الرياضة".

تعوّل ابنة ولاية كاليفورنيا كثيرا على مشاركتها في بطولة "ون" لتحفيز مزيد من السيدات للانضمام إلى المنظمات القتالية، وأوضحت: "بالمقارنة مع الرجال، ليس هناك عدد كبير من السيدات في عالم القتال. بطولة "ون" منصة رائعة، ولكنني آمل أن تكمل الرياضة نموّها من خلال بعض المنظمات الكبرى مثل بطولة "ون". ونعم، آمل أن ألهم الناس للمنافسة. فإذا أستطيع أن أفعل ذلك، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك أيضاً".

لم تخف المقاتلة، البالغة من العمر 37 عاماً، أنها استلهمت من التجارب الناجحة لعدد من البطلات في الرياضات القتالية مثل بطلة العالم في المواي تاي لأكثر من مرة ميريام ناكاموتو ورائدة الفنون القتالية جينا كارانو.

قالت تود: "هناك عدد من النساء اللواتي ساعدننا لإيصال العالم على ما هو عليه اليوم. أنا ممتنّة لهنّ لأنهنّ مهّدن الطريق لنا".

تود: الرياضة آداة أساسية لتأمين النساء

تؤكد جانيت تود أنّ الرياضة وسيلة لكسب المال وتحقيق الشهرة على الصعيد العالمي لكنها أيضا أداة أساسية لتأمين النساء ومساعدتهن على مواجهة التحديات والنكسات والهزائم.

تعلمت الأمريكية من الدروس المستوحاة من ممارسة الكيك بوكسينغ والمواي تاي: "أعتقد أن الفنون القتالية منحتني الثقة لأواجه التحديات التي كنت أعتقد أنني لا أستطيع أن أواجهها، وأن أجد الطريق لتحقيقها. والأمر لا يتعلق فقط بالفنون القتالية، بل خارجها أيضاً، في العمل وكل شيء آخر في الحياة".

بعزيمتها القوية صمدت في وجه جميع المصاعب ولم تستلم يوما للفشل والاحباط وأوضحت: "لا أدع الفشل يحبطني، أعلم أنه يجب عليَّ أن أحاول مرة أخرى، أن أجد طريقة أخرى لتحقيق ما أريده. عليّ أن أكتشف قدراتي أكثر. لذلك، آمل أن يكون للناس الذين يبدأون في ممارسة الفنون القتالية تجارب مماثلة".

اليوم، تعبّر ممثلة فريق "بوكسينغ ووركس" عن سعادتها لرؤية المزيد من السيدات في عالمي الكيك بوكسينغ والمواي تاي، مشيرة إلى دور بطولة "ون" في نشر الرياضة عبر العالم من خلال اتفاقيات البثّ المباشر وإقامة العروض في إندونيسيا وتايلاند والولايات المتحدة التي ستشهد أول عرض للمنظمة على أراضيها في أيار/مايو المقبل.

وقالت النجمة المخضرمة: "أعتقد جعل بطولة "ون" النزالات متاحة للناس كي يشاهدوها عبر يوتيوب أو أمازون برايم يساهم في نمو الاهتمام بالرياضة. أنا متأكدة من أنّ الناس، بعد مشاهدتها، لربما لن يحبها الجميع كما أحبها، ولكن يمكن أن يرغبوا بأن يبدأوا في ممارستها والتعرف عليها".

في النزال المقبل ضدّ البطلة البرازيلية، تأمل تود في الفوز لتحسين سجلها المثالي في "ون" إلى 8-1 والأهم من ذلك بالنسبة لها مواصلة لعب دور الشخصية الملهمة والنموذج الذي يقتدى به.