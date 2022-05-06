جائحة كورونا تفرض تأجيل الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"



وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان أنّه "بعد نقاش مفصل مع اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، قرر المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي كانت مقررة في هانغجو بالصين من 10 إلى 25 أيلول/سبتمبر".



وأضاف أنّ الموعد الجديد للحدث القاري الذي يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف رياضي "سيُعلن عنه في المستقبل القريب".

وتواجه الصين مؤخرًا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19 ما أدى إلى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.

وأشارت الهيئة القارية إلى أنّ: "اللجنة المنظمة للدورة كانت على استعداد تام لإقامة الألعاب في الوقت المحدد برغم التحديات العالمية. ومع ذلك، فإنّ هذا القرار اتخذ من قبل جميع الشركاء بعد الأخذ بالاعتبار بعناية حالة الجائحة وحجم الألعاب".

تقع مدينة هانغجو على بعد 200 كلم من المدينة الأكبر في البلاد، شنغهاي والتي عانت من تدابير صارمة وإغلاق تام لأسابيع طويلة في سياسة البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

