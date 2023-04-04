ثلاث نساء ملهمات يقاتلنَ في بطولة "ون"

بفضل تفوّقهنّ في الجمع بين التميّز الرياضي وحياة الأمومة المليئة بالتحديات، أصبحت البطلات الثلاث حالياً يشكلّن مصدر إلهام لغيرهن من المقاتلات الشابات الراغبات في أن يصبحن في يوم من الأيام أمهات وبطلات عالميات في "ون" بمختلف الفنون القتالية.

رودريغيز الأمّ أقوى من ذي قبل

رغم غيابها لعامين ونصف بداعي الحمل والأمومة، لم ترم أليشا المنديل بل استمرت في التدريب الشاق دون التقصير في رعاية مولودها الجديد لتؤكد لسيدات العالم أنه لا تعارض بين الأمومة والنجاح المهني.

في النهاية، نجحت في تنصيب نفسها ملكة دون منازع في المواي تاي عن فئة وزن الذرة بتفوّقها على جانيت تود في معركة توحيد اللقب العالمي.

رودريغيز الأمّ اعترفت أن الأمومة لا يمكنها أن تكون عائقا أمام طموح كل مقاتلة ترغب في مواصلة مسيرتها وقالت: "لا شكّ بأنّ ابني منحني حافزاً كبيراً. ولكنني فعلت هذا لكل النساء في وضعي. يمكنهنّ أن يعُدن بعد الولادة وأن يبقينَ بطلات".

قبل أن تصبح حديثاً مصدر إلهام، استلهمت النجمة البرازيلية من بطلة فنون القتال المختلطة في وزن الذّرة أنجيلا لي القدرة على العودة بعد الولادة والاحتفاظ بالحزام. وصرحت: "أردت أن أفعل الشيء نفسه وأن ألهم الناس بالطريقة التي تفعل بها أنجيلا لي".

جانيت تود تلعب دوراً مفصليّاً في نمو الفنون القتالية للسيدات

جانيت تود هي أكثر من بطلة العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذرة إنها تمثّل نموذجاً يُحتذى به لعدد لا يُحصى من النساء.

رغم خسارتها في معركة توحيد اللقب العالمي في المواي تاي لوزن الذرة، لا زالت البطلة الأمريكية تعلم أنّ الملايين يشاهدونها حول العالم لكونها شخصية أساسية تلعب دورا مفصليا في نمو الفنون القتالية للسيدات وتشجّع بفضل نجاحاتها غيرها على خوض غمار الكيك بوكسينغ والمواي تاي وفنون القتال الأخرى.

قالت ابنة ولاية كاليفورنيا في تصريحات سابقة: "أتمنى أن يرى الناس ما أقوم به ويقولوا: نعم، باستطاعتي أن أفعل ذلك. أو أن يقولوا: ‘نعم، أستطيع أن أفعل ذلك بشكل أفضل. يمكنني أن أكون البطلة القادمة وأن أساهم في نمو الرياضة".

أضافت المقاتلة المخضرمة، 37 عاماً: "مقارنة مع الرجال، ليس هناك عدداً كبيراً من السيدات في عالم القتال. آمل أن تكمل الرياضة نموّها من خلال بعض المنظمات الكبرى مثل بطولة "ون". ونعم، آمل أن ألهم الناس للمنافسة. فإذا أستطيع أن أفعل ذلك، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك أيضاً".

تُعدّ تود إحدى أبرز المقاتلات في العالم، حيث تسيطر على قسم الكيك بوكسينغ في فئتها في "ون" منذ 28 شباط/ فبراير عام 2020، كما لديها سجل إجمالي رائع (39-11).

أنجيلا لي أوّل أمّ بطلة

بعدما تغلّبت على ستامب فيرتكس في 26 آذار/مارس عام 2022 خلال حدث ONE X: Grand Finale، احتفظت أنجيلا لي بلقبها العالمي في فئة وزن الذرة لفنون القتال المختلطة.

في خضم ذلك الفوز المذهل، كشفت الأمريكية السنغافورية عن سرّ عودتها القويّة من توقّف دام عامين ونصف العام بسبب الحمل والأمومة وقالت: "هذه الفتاة الصغيرة هنا هي السبب في أنكم شاهدتم أفضل أداء منّي. لقد تدربت أكثر من أي وقت مضى وضغطت على نفسي أكثر من أي وقت مضى".

اعترفت إبنة الـ 26 عاماً أنه بسبب ابنتها وفريقها المذهل United MMA و United BJJ، تحوّلت إلى بطلة العالم التي ترونها اليوم. لذا شكراً لك آفا ماري. لقد فعلت ذلك من أجلك".

بفضل طريقة عودتها للمنافسة واحتفاظها بالحزام الذهبي، أصبحت لي الملقّبة بـ "أنستوبابل" أول أمّ بطلة في فنون القتال المختلطة ومثالا يحتذى به لبقية المقاتلات في بطولة "ون" والسيدات حول العالم.