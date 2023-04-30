ثلاث لحظات مفصلية... هكذا فاز أدريانو مورايس على ديميتريوس جونسون في نزالهما الأول

تنتظر جماهير الفنون القتالية على أحرّ من الجمر الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 10 حيث سيُقام النزال الثالث بين نجمي الرياضة ديميتريوس جونسون وأدريانو مورايس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة.

فجر 6 أيار/مايو سيحسم أحد الرجلين نتيجة الثلاثية، ويخرج من حلبة "فيرست بنك سنتر" في دنفر، كولورادو، حيث تقيم بطولة "ون" عرضها التاريخي الأول على الأراضي الأمريكية، بطلاً للعالم في فئة وزنه.

وكان جونسون، الذي يُعدّ الأبرز على مر العصور (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة ضمن فئة وزنه، قد انتقم في آب/أغسطس من العام الماضي لهزيمته في النزال الأول الذي حقق خلاله مورايس إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة عندما أصبح أول مقاتل يهزم الأمريكي بالضربة القاضية في نيسان/أبريل من العام 2021.

وفي حين تترقّب الجماهير النزال الثالث، نتذكر أبرز اللحظات من مجريات النزال الأول والتاريخي بين نجمي الفنون القتالية المختلطة والذي خرج مورايس منه منتصراً.



1. تحركات مورايس السريعة

ابتدأ مورايس الجولة الأولى بحذر شديد، وتحركات سريعة منعت جونسون من تسديد لكماته المباشرة القوية والدقيقة والتي تشكّل خطورة على أي مقاتل في العالم.

نجاح مورايس في إبعاد نظيره الأمريكي حدّ من خطورة الأخير الهجومية، في حين استفاد مورايس من يديه ورجليه الطويلتين لتسديد لكمات وركلات من دون أن يعرض نفسه لخطر الضربات المباشرة.



2. مورايس يأخذ جرعة من الثقة

كان الشاب البرازيلي، الذي كان يُواجه أحد أعظم المقاتلين في تاريخ الرياضة، يحتاج إلى جرعة من الثقة كي يؤمن بقدرته على تحقيق الانتصار المفاجئ. وأتت اللحظة المناسبة التي عززت ثقة مورايس بنفسه.

في الجولة الأولى، تصدى مورايس لإحدى ركلات جونسون، وحاول أن يسقط الأمريكي بهجمة مرتدة، لكن جونسون أفشل المحاولة. لكن، مورايس لم يستسلم، بل استطاع أن ينقل القتال إلى الأرض، ونفّذ حركة قفل الكعب بهدف إخضاع منافسه. وبعدما نجح جونسون في الخروج من حركة الإخضاع، اعتلى مورايس خصمه الأمريكي وسدّد لكمات يمينية مباشرة إلى رأسه.

تلك اللحظة كانت فاصلة. فبعد ثلاث دقائق من القتال، لم يكُن مورايس قد نجح خلالها بأن يشكّل أي خطر يُذكر على الأمريكي، أتى تفوّق مورايس في هذه اللقطة ليزيده إيماناً بقدرته على مجاراة جونسون والفوز عليه.

3. مورايس ينهي جونسون

عند 2:24 من الجولة الثانية، أنهى مورايس النزال لمصلحته بالضربة القاضية، ليُسجّل إسمه في التاريخ كأول مقاتل يحقق فوزاً بالضربة القاضية على جونسون في التاريخ.

مورايس أصاب الأمريكي بلكمة علوية أسقطته أرضاً، ليتابع البرازيلي هجومه بركلة سدّدها بركبته اليسرى إلى الفك ولكمات متتالية منحته فوزاً تاريخياً على المقاتل الأيقوني.