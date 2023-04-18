ثلاثة أمور على نونغو هاما الحذر منها ضد جوناثان هاغرتي

قد يبدو هاغرتي الحلقة الأضعف في النزال لكن لتجنب وقوع مفاجأة غير سارة داخل ملعب لومبيني في بانكوك، يتوجّب على النجم الأسطوري التايلاندي توخى الحذر في ثلاثة أمور خلال معركته مع البطل السابق في المواي تاي لوزن الذبابة.

1. زخم هاغرتي

عندما يخطو النجم الإنجليزي هاغرتي إلى الحلبة الأيقونية، سيجلب معه الزخم والحماس والثقة المستمدة من نتائجه الجيدة في معاركه الأخيرة في بطولة "ون".

منذ الهزيميتين المتتالتين أمام بطل "ون" العالمي الحالي في المواي تاي لوزن الذبابة، التايلاندي رودتانغ جيتموانيون، فاز "ذا جنرال" بثلاثة نزالات متتالية، ضد الروسي فلاديمير كوزمين بقرار الأغلبية وضد كل من التايلاندي مونغكولبيتش بيتشيندي والياباني تايكي ناتو باجماع الحكام الثلاثة.

وفي حال حقق هاغرتي -صاحب المركز الخامس في تصنيفات قسم زن الديك للمواي تاي-الفوز على نونغو هاما سيتوج بلقب عالمي ثان في مسيرته ببطولة "ون" ويرفع سجله إلى 6-2.

2. الفارق في السنّ والنشاط

من خلال انتصاراته الساحقة على مقاتلين أصغر سنا منه، أكد نونغو هاما، 36 عاما، أن العمر مجرد رقم وأن الأداء الرفيع والعطاء غير المحدود له علاقة بالشغف وحب المهنة.

لكن رغم الخبرة المتراكمة والقدرة على التعامل مع مجريات القتال، قد يواجه البطل التايلاندي الذي لا يقهر بعض الصعوبات أمام مقاتل ذكي ونشيط مثل جوناثان هاغرتي.

حيوية اللندني، 26 عاماً، وحركته السريعة في المناورة وتسديد الضربات قد تسهم في كسر إيقاع نونغو وإحباط محاولاته الهجومية.

وقال المقاتل الشجاع: "أعتقد أن قدمي وشبابي ولياقتي، سيمثلون تحدياً حقيقياً لنونغو. المقاتل السعيد هو مقاتل خطير. لذا نحن مستعدون. لدينا الكثير من الطاقة لنفرغها في المعركة".

وأضاف ممثل فريق Keddles Gym / Knowlesy Academy / Team Underground: "أعتقد أنها ستكون ليلة طويلة بالنسبة لنونغو. ربما سيعاملني باستخفاف قليلا. آمل أن يفعل ذلك لأنه سيصاب بصدمة".

3. قدرة هاغرتي على التحمّل وركلاته المرتفعة القوية

أمر آخر يجب على نونغو الانتباه له أثناء معركته مع "السترايكر" البريطاني هو صلابته الجسدية التي تساعده على تحمل لفترة طويلة الضغط المكثف وأقوى الضربات وأعنفها.

لقد أثبت هاغرتي في السابق قدرته على التحمل وامتصاص الهجمات العنيفة خاصة عندما واجه أفضل السترايكرز في "ون" مثل البطل رودتانغ جيتموانيون والنجمين ساما غايانغداو ويوسف العسيري.

إلى جانب طاقة امتصاصه الخارقة للضرب، يتمتع البريطاني بركلات مرتفعة قوية وضربات المرفقين الارتجاجية وهما سلاحان قد يتسببان في ازعاج الأسطورة التايلاندية وزعزعة ثقته العالية.

