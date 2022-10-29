ثلاثة أسباب تجعل مواجهة رودتانغ الأقوى في مسيرة المغربي يوسف العسيري

العسيري، وهو حامل لقب بطل العالم في المواي تاي لوزن القشة، يطمح بأن يمدّد سلسلة انتصاراته إلى أربعة انتصارات على التوالي في الحدث الذي سيُقام في ملعب سنغافورة الداخلي، يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بدايةً من الساعة الثانية فجراً.

وكان العسيري، المُلقّب بـ"الإعصار"، قد انتزع لقب فئة وزن القشة في أيار/مايو عندما هزم براجانشاي ساينشاي بالضربة القاضية التقنية.

ولكن العسيري، 31 عاماً، يعلم أنه يواجه أصعب تحد له على الإطلاق ضد رودتانغ في عرض ONE Fight Night 4.



1. سجلّ رودتانغ اللامع

لم يُلقّب رودتانغ بـ"الرجل الحديدي"، من فراغ. يمتلك رودتانغ مهارات متنوعة في المواي تاي مكنته من الهيمنة على المنافسين في فئته، والفوز في جميع نزالات المواي تاي (10) التي خاضها حتى الساعة في بطولة "ون".

ولم يخسر التايلاندي، 25 عاماً، إلا مرة واحدة في بطولة "ون" عندما سقط على يد بطل العالم الحالي لـ "ون" في الفنون القتالية المختطلة لوزن الذبابة ديميتريوس جونسون.

2. بطل من العيار الثقيل

على الرغم من صغر سنه، يُعدّ رودتانغ من أبرز المحاربين في رياضة المواي تاي وأشرسهم، إذ برز إسمه وذاع صيته في بطولة "ون"، خاصة عندما هزم "الجنرال" جوناثان هاغرتي في آب/أغسطس 2019.

رودتانغ، الذي يتربّع رودتانغ على عرش المواي تاي لوزن الذبابة، مستعد للدفاع عن حزامه الذهبي بكل الأسلحة التي بحوزته في ONE Fight Night 4.

3. مهارات متنوعة وأساليب ماكرة

في سعيه المستمر للحفاظ على مكانته في قمة تصنيف فئة وزن الذبابة، كان رودتانغ يصرّ خلال كل نزال جديد، على مفاجأة خصومه بمستويات بدنية وفنية متطورة وأساليب قتالية متنوعة.

المقاتل التايلاندي، ينتهج ضد منافسيه، أسلوبا أكثر مكراً في القتال وخطة لعب أكثر هدوءاً وأقل هجومية تتّسم بالمراوغة والقتال المضاد.

رودتانغ لن يدّخر قوّته الكبيرة أو يكبت جماح عدوانتيه المتفجّرة في النزال القادم أمام "الإعصار" العسيري الساعي بقوته المدمّرة للزحف نحو لقبه العالمي الثاني في بطولة "ون".