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تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية في قطر حتى نهاية الشهر

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أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الثلاثاء عن تمديد إيقافها للنشاطات الرياضية المحلية حتى نهاية الشهر الحالي.

beIN SPORTS

ويستمر تمديد إيقاف النشاطات الرياضية حول العالم بسبب عدم إيجاد حلول فعلية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغرّدت اللجنة الأولمبية القطرية في حسابها الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) فقد تقرر تمديد إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية اعتباراً من 15 أبريل الحالي حتى الثلاثين منه وذلك حرصاً على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين".

وأدى وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية في معظم بقاع العرض كما تسبب بخسائر مادية هائلة للعديد من الأندية والاتحادات، وذلك بعد أن وصل عدد المصابين به لقرابة مليونين.

وبدوره أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن استمرار إيقافه للمنافسات لذات التاريخ الجديد بناء على قرار اللجنة الأولمبية القطرية.

 

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