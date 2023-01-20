تقارير: بولت يخسر أمواله بطريقة غامضة

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه تم إعلام "أسرع رجل في العالم" بهذا الأمر.

وأضافت ذات المصادر بأن الأموال المفقودة هي أموال تقاعد العداء الجامايكي المعتزل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام بأن محامي بولت يتجهز لرفع قضية بالبنك إذا ما لم يتم إعادة المبلغ المذكور.

