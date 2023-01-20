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الدوري الإنكليزي الممتاز
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تقارير: بولت يخسر أمواله بطريقة غامضة

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أكدت تقارير إعلامية بأن العداء الجامايكي المعتزل، يوسين بولت، قد فقد 12 مليون دولار من حسابه البنكي بطريقة غامضة.

reuters

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه تم إعلام "أسرع رجل في العالم" بهذا الأمر. 

وأضافت ذات المصادر بأن الأموال المفقودة هي أموال تقاعد العداء الجامايكي المعتزل. 

وذكرت بعض وسائل الإعلام بأن محامي بولت يتجهز لرفع قضية بالبنك إذا ما لم يتم إعادة المبلغ المذكور. 
 

يوسين بولت
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